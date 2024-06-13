Пустошка: семейный праздник с народным колоритом

Инициатива проведения деревенского семейного праздника с народными играми принадлежит гатчинскому обществу ингерманландских финнов «Инкери-Сеура». Эту идею сразу поддержала администрация Новосветского сельского поселения.

В этом году самому младшему участнику соревнований - всего один год. Самому старшему - 70 лет. В программе соревнований были городки, метание сапога, мёльккю, петанк и другие состязания. Все призеры получили грамоты и призы. Также жители Пустошки участвовали в различных играх, таких как метание колец и забивание гвоздей.

Как пояснил руководитель «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, соревнование проводится в целях возрождения народных игр, популяризации физической культуры и спорта, здорового образа жизни. Также он отметил, что обещанная администрацией поселения в прошлом году спортивная площадка с футбольным полем в деревне Пустошка будет построена. И это радует. Сейчас проводятся конкурсные процедуры.

Татьяна Можаева

Фото организаторов