«Юханнус» ждет гостей на Лялином лугу
В воскресенье, 23 июня 2024 года, в поселке Сиверский Гатчинского района пройдет традиционный XXXVI летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус».
Рубрики: Культура
«Юханнус» посвящен Дню летнего солнцестояния. Ежегодно этот праздник объединяет не только финнов-ингерманландцев России, но и представителей всех коренных народов Приневья.
В рамках праздника пройдут мастер-классы для детей, будет организована продажа сувенирной продукции.
Начало праздника в 13.00 на Лялином лугу в поселке Сиверский. Вход свободный.
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