«Юханнус» ждет гостей на Лялином лугу

«Юханнус» посвящен Дню летнего солнцестояния. Ежегодно этот праздник объединяет не только финнов-ингерманландцев России, но и представителей всех коренных народов Приневья.

В рамках праздника пройдут мастер-классы для детей, будет организована продажа сувенирной продукции.

Начало праздника в 13.00 на Лялином лугу в поселке Сиверский. Вход свободный.