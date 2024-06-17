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«Юханнус» ждет гостей на Лялином лугу

В воскресенье, 23 июня 2024 года, в поселке Сиверский Гатчинского района пройдет традиционный XXXVI летний праздник ингерманландских финнов «Юханнус».

Рубрики:  Культура

«Юханнус» посвящен Дню летнего солнцестояния. Ежегодно этот праздник объединяет не только финнов-ингерманландцев России, но и представителей всех коренных народов Приневья.

В рамках праздника пройдут мастер-классы для детей, будет организована продажа сувенирной продукции.

Начало праздника в 13.00 на Лялином лугу в поселке Сиверский. Вход свободный.

 