Народный музей в Вырице отметил свой первый день рождения!

В свою первую годовщину Народный музей с гордостью продемонстрировал сразу несколько новых уникальных артефактов, заметно изменивших облик скверика около него на Коммунальном проспекте Вырицы.

Кстати, и открытие музея, и день его рождения связаны сразу с двумя знаковыми праздниками — с Днём России и Днём текстильной и легкой промышленности, который отмечается во вторую субботу июня. А ещё в 2024 году АО «Узор» отмечает свой большой юбилей — 80-летие!

От «Вырицкого швейника» до «Узора»

Напомним, история предприятия началась в далёком, ещё военном 1944 году с маленькой артели «Вырицкий швейник». С 1984 года — уже целых сорок лет! - фабрику «Узор» возглавляет Иван Григорьевич Козлов. Сейчас это передовое высокотехнологичное производство с современным уникальным оборудованием, которое выпускает знаменитую на всю Россию продукцию широкого ассортимента — мебельные ткани, всевозможный декоративный текстиль, изделия из гобелена, ставшие фирменным знаком «Узора».

Небольшая производственная экспозиция при фабрике «Узор» возникла уже давно. Главной задачей будущего музея было дать наглядное представления о том, как менялось текстильное ремесло с годами, и каким оно стало, благодаря новым технологиям.

К годовщине Народного музея в сквере около него открылась уникальная экспозиция, демонстрирующая историческое оборудование, работающее на производстве в разные годы. У каждого станка — табличка с названием, описанием и назначением.

- Теоретически все эти станки работают — если их перебрать, заправить нитки, - рассказал президент АО «Узор», почетный гражданин Гатчинского района, основатель Народного музея Иван Козлов.

Также в сквере установили памятник знаменитому общественному деятелю 1920-1930-х годов С.М. Кирову — одновременно и уникальный экспонат, и дань минувшей эпохе, отразившейся в названии одного из проспектов Вырицы. Как рассказал Иван Козлов, в свое время памятник был установлен в Ленинграде, на комбинате им. Тельмана.

- Я там работал, - говорит Иван Григорьевич. - В 1975 году вместо него поставили памятник участникам Великой Отечественной войны, не вернувшимся с фронта. А памятник Кирову отдали нашему производству. Сейчас весь этот производственный квартал идёт под снос, и памятник оказался никому не нужен. Зато он отлично вписался в сквер нашего Народного музея!

Также обновлена одна из последних экспозиций в помещении самого Народного музея, посвящённая советскому быту 1950-1960-х годов.

По-настоящему народный музей

Обзорную экскурсию по экспозициям провела для нас руководитель Народного музея АО «Узор» Надежда Сергеевна Дегтярева. Как она напомнила, сам музей начал собираться с 2010 года. Экспонатов становилось все больше, и руководство предприятия приняло решение отремонтировать принадлежавшее ему просторное помещение на Коммунальном проспекте в Вырице.

- В это помещение наш музей переехал ровно год назад, и за это время наша коллекция пополнилась настолько, что мы смогли открыть несколько полноценных залов, - рассказала Надежда Сергеевна. - Музей по праву называется народным, потому что экспонаты сюда приносят обычные люди - жители и дачники Вырицы.

Народный музей «Узор» знакомит с местным культурным наследием, предлагая заглянуть в прошлое. Более того, музей можно по праву назвать интерактивным — каждый посетитель может прикоснуться к уникальным экспонатам, то есть к самой истории.

Сейчас экспонаты Народного музея разместились в нескольких залах в соответствии с темами и эпохами. Буквально все экспозиции тесно переплетаются с главной темой предприятия — текстильной. Ткани, производимые фабрикой «Узор», здесь повсюду в том или ином виде: это или гобеленовые миниатюры, или уникальные гобеленовые полотна, которыми обтянуты стены.

И история, и патриотизм

Первая экспозиция называется «Русская изба». Она включает предметы культуры и быта среднего крестьянина наших мест - предметы обихода, орудия труда, изделия декоративно-прикладного искусства (ткачество). Интересен набор деревянных ложек и кружек из коллекции Николая Кулешова, собранной в различных регионах России.

Вырица — посёлок с большой дачной историей, которая особенно связана с Княжеской долиной.

- Со временем мы поняли, что людям интересно окунуться в ту эпоху, - говорит Надежда Дегтярева. - Основой экспозиции «Вырица дачная. Вырица духовная» стали старинные часы «Густав Бекер», фотоаппарат 1928 года, кресло-качалка, патефон, женский костюм 1914 года, фотографии когда-то жившей в Вырице семьи Шанихиных, сделанные до революции, иконы и изображения на гобелене храма Казанской иконы Божьей матери и церкви святых Петра и Павла.

Среди любопытных экспонатов - латунный таз для варки варенья конца XIX века, ложка (посеребрение, Германия) начала XX века, кружевной зонтик от солнца конца XIX века (парасоль), плетеная корзина для белья начала XX века.

Цель экспозиции «Никто не забыт, ничто не забыто» - показать героизм и силу советского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказать о подвигах бойцов невидимого фронта, о мужестве и выносливости советских людей. Среди экспонатов - каски времен Великой Отечественной войны, автомат, патроны, снаряды, винтовка, сумка санитарки, телефонный аппарат для связи, знамена, предметы обмундирования, планшет. Одним из самых ценных экспонатов стала шинель подполковника Михаила Коровко, которую в дар музею передала его дочь Галина Ушакова.

На стене зала размещён гигантский гобеленовый репринт - копия немецкой карты Вырицы времен Великой Отечественной войны — с рекой Оредеж и железнодорожным мостом.

Большое внимание сотрудники музея уделяют теме патриотизма, особенно важной в воспитании молодого поколения. Здесь уже создана целая галерея гобеленовых портретов военных и государственных деятелей нашей страны. На видном месте — портрет Героя Советского Союза Георгия Коваленко, единственного нашего земляка, получившего это высокое звание. В феврале 2024 года в музее состоялось настоящее историческое событие — сын Георгия Петровича, Валерий Георгиевич Коваленко, передал в дар музею личные вещи и копии боевых наград отца.

Лучшие в туризме!

В зале под названием «Наш адрес - Советский Союз» собрана уникальная коллекция предметов и символов Советского Союза – журналы и книги, различные предметы быта и сувениры, магнитофоны, телевизор КВН, фотоаппараты, музыкальные инструменты, проигрыватель с пластинками, кинокамера «Шарп», диктофон «Panasonic» и еще очень много интересных вещей того периода. Также здесь есть любопытная мини-экспозиция «Уголок советского школьника», в которой собраны предметы, хорошо знакомые старшим поколениям — школьный ранец, перьевые ручки, набор ярких акварельных красок, счеты и логарифмические линейки.

Одна из последних, недавно обновлённых экспозиций - «Быт советских граждан». Здесь в мельчайших деталях воссоздана атмосфера квартиры советской эпохи, начиная с обоев и заканчивая сервизами в шкафчиках.

- Приступив к созданию этой экспозиции, мы бросили клич, и люди стали приносить экспонаты, - рассказала Надежда Дегтярева. - Так у нас появился знаменитый винтажный сервиз «Яблоневый цвет». Обратите внимание на эту стайку стеклянных лебедей, которые тоже нам подарили. Также для экспозиции нам принесли вот этот старый шифоньер с одеждой из 1960-1970-х годов. Особенность этой «комнаты» — она обтянута гобеленовым полотном, имитирующим старые обои 1970-х годов. Даже окно старой советской квартиры с видом на реку Оредеж — искусно вытканный на производстве гобелен!

Конечно, не обошли вниманием сотрудники музея и историю самой фабрики «Узор». В этой экспозиции представлены старинные швейные машинки, утюги, портняжные ножницы, стиральная доска, книга почета фабрики «Узор», фотоматериалы, образцы первой продукции, шарфы, получившие «Знак качества».

Народный музей АО «Узор» радует посетителей вот уже целый год, став, по сути, первым краеведческим музеем в Вырице. Музей уже вошёл в туристические маршруты по Гатчинскому району: каждый день его посещают самые разные посетители, от мала до велика.

Неудивительно, что в первый же год своего существования Народный музей АО «Узор» одержал победу в областном конкурсе «Лучшие в туризме» в номинации «Лучший проект по патриотическому туризму». Поздравляем основателей и сотрудников музея со всеми знаковыми датами этого года и желаем Народному музею дальнейшего развития и процветания!

Народный музей АО «Узор» расположен по адресу: Вырица, Коммунальный пр., д. 5. Телефон: 8(81371)49-350. Музей открыт ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 11 до 18 часов.

Юлия Лысанюк