Несправедливость в отношении молодых специалистов будет устранена

Инициатор законопроекта – заместитель председателя областного парламента Татьяна Тюрина пояснила необходимость принятия законопроекта «О внесении изменений в статьи 6 и 7 областного закона «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ленинградской области». Приведением областного законодательства в соответствие федеральному расширяется понятие «молодой специалист».

– 22 апреля в федеральное законодательство были внесены очень важные изменения, которые касаются тех молодых специалистов, которые имеют трудовой опыт, – рассказала Татьяна Тюрина. – Раньше в отношении этих молодых людей было довольно много несправедливости. Если молодой человек, получая образование, работал, то он не считался молодым специалистом. Получив же образование, они также теряли возможность приобрести статус молодого специалиста, так как устраивались на работу уже не впервые. Чтобы устранить данную несправедливость, введено понятие «молодой работник», что очень важно для учета интересов многих молодых ленинградцев. Также есть дополнение, которое дает возможность молодым людям участвовать в проектах, связанных с вовлечением молодежи в трудовую деятельность.

Заслушав выступление, депутаты постоянной комиссии приняли решение рекомендовать Законодательному собранию Ленинградской области на ближайшем заседании принять законопроект в первом чтении.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области