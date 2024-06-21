Спасли и жизнь, и ногу

Хирурги Гатчинской больницы спасли ногу и жизнь 77-летнему мужчине, который по неосторожности перерезал себе бедренную артерию электропилой.

«Скорая помощь» доставила в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу 77-летнего дачника из Вырицы Анатолия Кирилловича С. с резаной раной бедра. Занимаясь садовыми работами, он нечаянно опустил работающую электропилу себе на ногу: порезал бедро, хлынула кровь. На момент поступления пострадавший находился в состоянии геморрагического шока и с признаками острой ишемии (недостатка кровоснабжения) правой ноги. Жизнь пациента находилась под угрозой.

После осмотра раненого немедленно отправили в операционную и начали экстренное вмешательство. Хирурги верифицировали повреждение поверхностной бедренной артерии, в операционную был вызван заведующий отделением эндоваскулярной диагностики и лечения, сосудистый хирург Максим Столяров, который и продолжил операцию. Операция длилась три с половиной часа.

- Сосудистые операции в принципе небыстрые – шов выполняется очень тщательно, чтобы не было, с одной стороны, закупорки сосуда, а с другой – кровотечения, – прокомментировал заведующий 1-м хирургическим отделением Гатчинской больницы, главный хирург Гатчинского района Виталий Ивлев. – На следующий день после реанимации пациент был переведен в отделение хирургии № 1. Подвижность ноги сохранилась, Анатолий Кириллович пошел на поправку.

По-настоящему скорая медицинская помощь и профессионализм гатчинских хирургов спасли ситуацию. Как пояснил Виталий Викторович, если вовремя не визуализировать поврежденную артерию, есть очень большой риск необратимого процесса: конечность «уйдет» в глубокую ишемию, и тогда – ампутация. Не говоря о колоссальной потере крови, которая может привести к летальному исходу. В данном случае, несмотря на геморрагический шок 2-й степени и большой букет сопутствующей патологии у пациента (генерализованный облитерирующий атеросклероз, ишемическая болезнь сердца), все закончилось благополучно.

- Подобные эпизоды периодически случаются в нашей практике, – говорит Виталий Ивлев. – Люди травмируются топорами и пилами, отлетевшими дисками от болгарки. Тут большую роль играет оперативность и грамотное оказание первой доврачебной помощи.

…Анатолию Кирилловичу повезло: до прибытия «Скорой» он просто истекал кровью, но медики приехали быстро и провели необходимые манипуляции. Как получил ранение, дачник и сам не понял:

- Надо было распилить ветки на мелкие части. Я опустил вниз работающую пилу и задел ногу… Кровь хлынула. Жена прибежала, испугалась, кровь – фонтаном. Вызвали «Скорую», пока ждали, кровь так и текла… Приехали два парня, завернули меня и потащили в машину. Потом смутно помню, как мне кровь вливали…

Как оказалось, Анатолий Кириллович в свое время был донором. До получения звания почетного ему не хватило ровно одного раза: официально у него на счету 39 кроводач, хотя на самом деле гораздо больше. Считается, что доноры легче переносят потерю крови, потому что организм привык к регулярному кровопусканию и быстрее восстанавливается. Возможно, именно этот фактор сыграл положительную роль в случае с вырицким дачником.

Послеоперационный период на отделении 1-й хирургии прошел благополучно. Анатолий Кириллович начал постепенно вставать, двигаться и готовиться к выписке, обратно на дачу, работать – с соблюдением техники безопасности: «А куда же еще? На дачу, в Вырицу, там хозяйство! Но теперь уже без членовредительства. Спасибо гатчинским хирургам – поставили на ноги!».

Екатерина Дзюба