Личный приём главного судебного пристава Ленинградской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области информирует о еженедельном тематическом приеме граждан, который проводит руководитель территориального органа принудительного исполнения.

Каждую среду с 14:00 до 16:00 часов руководитель УФССП России по Ленинградской области Александр Мосеенков проводит приём граждан по вопросам взыскания алиментов. Исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле.

Проведение личного приёма организовано в аппарате Управления по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 80, лит. Б.

Все желающие могут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия, а также иным вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

С целью наиболее эффективного решения вопросов приём осуществляется по предварительной записи. Согласовать время приёма и оставить вопросы, на которые требуются детальные ответы можно по телефону: 8(812) 630-34-00.

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области