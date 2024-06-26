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Личный приём главного судебного пристава Ленинградской области

Главный судебный пристав Ленинградской области еженедельно проводит личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов.

Рубрики:  Право

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области информирует о еженедельном тематическом приеме граждан, который проводит руководитель территориального органа принудительного исполнения.

Каждую среду с 14:00 до 16:00 часов руководитель УФССП России по Ленинградской области Александр Мосеенков проводит приём граждан по вопросам взыскания алиментов.  Исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле.

Проведение личного приёма организовано в аппарате Управления по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 80, лит. Б.

Все желающие могут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия, а также иным вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.

С целью наиболее эффективного решения вопросов приём осуществляется по предварительной записи.  Согласовать время приёма и оставить вопросы, на которые требуются детальные ответы можно по телефону: 8(812) 630-34-00.                                                     

Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области