Личный приём главного судебного пристава Ленинградской области
Главный судебный пристав Ленинградской области еженедельно проводит личный прием граждан по вопросам взыскания алиментов.
Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области информирует о еженедельном тематическом приеме граждан, который проводит руководитель территориального органа принудительного исполнения.
Каждую среду с 14:00 до 16:00 часов руководитель УФССП России по Ленинградской области Александр Мосеенков проводит приём граждан по вопросам взыскания алиментов. Исполнительные производства данной категории находятся на особом контроле.
Проведение личного приёма организовано в аппарате Управления по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 80, лит. Б.
Все желающие могут обратиться по вопросам, касающимся возбуждения исполнительных производств и порядка взыскания задолженности по алиментным платежам, применения к должникам мер принудительного исполнения, административного и уголовного воздействия, а также иным вопросам, относящимся к компетенции службы судебных приставов.
С целью наиболее эффективного решения вопросов приём осуществляется по предварительной записи. Согласовать время приёма и оставить вопросы, на которые требуются детальные ответы можно по телефону: 8(812) 630-34-00.
Обратившимся гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, документ, подтверждающий полномочия.
Пресс-служба УФССП по Ленинградской области