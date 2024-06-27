Принимаем ходатайств для награждения «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Ленинградской области»

Знак отличия является наградой Ленинградской области, учрежденной в целях поощрения граждан за участие в социально значимых мероприятиях и проектах и значительный личный вклад в развитие добровольческой деятельности (волонтерства), сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов, безвозмездную помощь людям. Начиная с 2021 года, ежегодно Знаком отличия награждается не более 10 человек.

Знаком отличия награждаются добровольцы (волонтеры), отвечающие следующим требованиям:

- осуществляют добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории Ленинградской области;

- отсутствие не снятой или не погашенной в установленном законодательством порядке судимости.

Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о награждении добровольца (волонтера) Знаком отличия, являются:

- органы исполнительной власти Ленинградской области;

- органы местного самоуправления Ленинградской области;

- социально ориентированные некоммерческие организации, добровольческие организации и объединения независимо от их организационно - правовой формы.

Ходатайства с пакетом необходимых документов, оформленные на имя губернатора Ленинградской области, подаются инициаторами в комитет по молодежной политике нарочно по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, стр. 1, каб. 410. Прием заявок продлится до 1 сентября 2024 года.