Кто в Гатчинском районе останется в начале июля без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах с 1 по 5 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
01.07.2024 с 09:30 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, Кезево пер. Лесной, ул. Правды
01.07.2024 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское поселение:
КП "Финская Деревня Юг"
01.07.2024 с 10:00 до 17:00
Пудостьское поселение:
п. Терволово.
01.06.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское поселение:
п. Новый Свет (часть),
д. Пустошка,
СНТ «Подснежник».
02.07.2024 с 09.00 до 16.30
г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 10А.
03.07.2024 с 09.00 до 16.30
д. Малые Колпаны:
ул. Центральная, д. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 60А, 61- 64, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;
ул. Западная д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 31;
ул. Центральная, д. 1, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 45А, 49, 53, 55; 57; пер. Нагорный д. 1;
ул. Кооперативная, д. 1/3, 1.
04.07.2024 с 13.00 до 16.00
г. Гатчина:
ул. Радищева, д. 9, 11, 13;
ул. Чехова, д. 15/30;
ул. Урицкого, д. 15, 17, 16А, 19;
ул. Володарского, д. 22, 22А, 24;
ул. Соборная, 28В;
ул. Володарского д. 24.
05.07.2024 с 09.00 до 15.00
г. Гатчина:
бульвар Авиаторов, д. 3 кор. 2, 3 кор. 3;
ул. Генерала Кныша, д. 14, 14 кор. 1.
05.07.2024 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
п. Тайцы, ул. Красносельская, ул. Западная, ул. Балтийская, ул. Высокая,
ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная;
Тайцы ИЖД