Кто в Гатчинском районе останется в начале июля без света

Когда уходит большой художник, кажется, что небо становится темнее - в нем словно гаснет большая и яркая звезда. Гатчинский художник Анатолий Александрович Кучеров ушел из жизни 25 мая 2024 года. Это стало большой потерей не только для тех, кто знал его лично, но и для всей Гатчины.