Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Кто в Гатчинском районе останется в начале июля без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах с 1 по 5 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

 01.07.2024 с 09:30 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, Кезево пер. Лесной, ул. Правды

 

01.07.2024 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское поселение:

КП "Финская Деревня Юг"

 

01.07.2024 с 10:00 до 17:00

Пудостьское поселение:

п. Терволово.

 

01.06.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское поселение:

п. Новый Свет (часть),

д. Пустошка,

СНТ «Подснежник».

 

02.07.2024 с 09.00 до 16.30

г. Гатчина, ул. Новоселов, д. 10А.

 

03.07.2024 с 09.00 до 16.30

д. Малые Колпаны:

ул. Центральная, д. 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 59, 60, 60А, 61- 64, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99;

ул. Западная д. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ,15, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 31;

ул. Центральная, д. 1, 18, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 41, 45А, 49, 53, 55; 57; пер. Нагорный д. 1;

ул. Кооперативная, д. 1/3, 1.

 

04.07.2024 с 13.00 до 16.00

г. Гатчина:

ул. Радищева, д. 9, 11, 13;

ул. Чехова, д. 15/30;

ул. Урицкого, д. 15, 17, 16А, 19;

ул. Володарского, д. 22, 22А, 24;

ул. Соборная, 28В;

ул. Володарского д. 24.

 

05.07.2024 с 09.00 до 15.00

г. Гатчина:

бульвар Авиаторов, д. 3 кор. 2, 3 кор. 3;

ул. Генерала Кныша, д. 14, 14 кор. 1.

 

05.07.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

п. Тайцы, ул. Красносельская, ул. Западная, ул. Балтийская, ул. Высокая, 

ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная;

Тайцы ИЖД