В Гатчине устраняют последствия сильнейшего ветра

В Гатчине много поваленных деревьев, что привело в том числе к отключению электроэнергии. Во дворе дома 37 по пр. 25 Октября упавшее дерево повредило автомобиль.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы Гатчинского округа: 8 (81371) 9-60-74

Телефон диспетчера УБДХ г. Гатчины: 8 (81371) 3-29-51

«Россети Ленэнерго» также оперативно устраняют повреждения линий электропередач, восстанавливая электроснабжение жителей. Пока счет дали не везде. Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждениях можно круглосуточно: 8-800-220-0-220.

О поваленных на региональных дорогах деревьях можно сообщать на круглосуточную горячую линию — 8(812)660-46-47 или в чат-бот в телеграмме https://t.me/Lenavtodorsupport_bot

Фото читателей и УБДХ