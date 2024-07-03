Лоскутная феерия «Лукоморья»

Напомним, фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине с 2005 года в формате биеннале по инициативе его основателя, бессменного руководителя, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя квилт-студии «Гатчина» Натальи Косьянковской, при поддержке администрации Гатчинского района и Центра творчества юных города Гатчины.

За годы существования фестиваля «Лукоморья» его география заметно расширилась, охватив не только Россию, но и страны ближнего зарубежья. Среди сотен его участников - независимые авторы, художники и мастера, клубы, студии, детские коллективы и объединения, работающие в различных техниках лоскутного шитья.

Торжественное открытие фестиваля «Лукоморье» состоялось в субботу, 29 июня в Гатчинском Центре творчества юных.

- Спасибо вам, что вы приехали в Гатчину после долгой трёхлетней разлуки, - обратилась к участникам и гостям фестиваля Наталья Косьянковская. – Это очень радостно, потому что мне казалось, что после пандемии, когда на прошлый фестиваль приехало всего четырнадцать лоскутниц, следующего фестиваля может не быть. Но он состоялся, и он будет жить дальше!

Как рассказала Наталья Юрьевна, в 2024 году участие в фестивале «Лукоморье» приняли мастера и творческие коллективы из 25 городов нашей страны от её западных до восточных окраин. Всего на конкурс представлено 118 работ.

От имени руководства Гатчинского района участников фестиваля приветствовала председатель комитета по культуре и туризму Гатчинского района Мария Титова.

— Это творческое событие стало замечательным праздником для всех, кто увлечен творчеством и рукоделием, - подчеркнула она. - Фестиваль дает отличную возможность объединить талантливых мастеров-рукодельниц, работающих в технике лоскутного шитья из разных уголков России и братской Беларуси. Он способствует сохранению и приумножению уникального культурного достояния в сфере декоративно-прикладного искусства. И пусть каждый шов, каждый узор, неповторимое сочетание новых техник станут отражением вашей души и творческой индивидуальности.

Участников фестиваля, по традиции, приветствовал председатель жюри, заслуженный деятель искусств, председатель секции критики и искусствоведения Санкт-Петербургского Союза художников России Александр Борисович Симуни.

- Наше жюри уже очень давно работает на фестивалях «Лукоморье», - напомнил Александр Борисович. - И каждый раз я, по традиции, говорю одну и ту же фразу: «Уже сейчас, ещё до начала конкурса, я могу назвать победителей фестиваля. Это все вы, сидящие в этом зале! Вы победили всем нам свойственную лень, нашли время, необходимое, чтобы заняться этим прекрасным делом — творчеством, преодолели какие-то сложные производственные этапы. Мы со своей стороны всё сделаем для того, чтобы все ваши работы получили отзывы и технические комментарии от специалистов, и чтобы вы могли развиваться и совершенствоваться дальше».

Можно уверенно сказать, что такого открытия фестиваля «Лукоморье» Гатчина не видела на протяжении всей его истории! Гости, входящие в большой зрительный зал Центра творчества юных зрителей, любовались великолепными лоскутными панно на сцене. Именно на их фоне развернулось грандиозное дефиле мастериц и коллективов из самых разных уголков нашей страны.

Дефиле открыла квилт-студия «Тропинка», которой руководит Лия Пустовойт (г. Киров). Мастерицы представили яркую коллекцию «Вятская дымка», которая является визитной карточкой региона. Свои коллекции и отдельные работы на сцене ЦТЮ представили также мастера и клубы из Нижегородской, Свердловской областей, Якутии, Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Челябинска, Кирова, Смоленска, Гатчины.

Многие модные направления давно уже используют натуральные ткани и лоскутные мотивы в самых разных стилях, включая пэчворк или бохо. При этом особенность работ, выполненных современными мастерицами — их актуальность: такую одежду можно с удовольствием носить и в наши дни.

Главная часть фестиваля «Лукоморье» – оценка и анализ конкурсных работ — началась сразу же после его открытия.

Конкурсная тема VIII Фестиваля лоскутного шитья «Лукоморье» - «Русь моя — песня светлая». Это свободная тема, которая дает широкий простор для фантазии и трактовки образов. По условиям, на конкурс нужно было представить декоративные панно, покрывала, интерьерные объемно-пространственные композиции и аксессуары исключительно авторской работы.

По традиции, работы участников фестиваля оценивало высокопрофессиональное жюри, в которое вошли художники и искусствоведы по текстилю (члены Союза дизайнеров и Союза художников России). Лоскутные работы оценивались по следующим параметрам: интересное композиционное решение, колористическое решение, нестандартное видение темы, образное мышление автора, владение техникой современного лоскутного шитья, а также сохранение и развитие традиционных приемов рукоделия.

По итогам конкурса гран-при фестиваля «Лукоморье» присуждено мастерицам из Якутии (творческое объединение «Уктэл», г. Якутск). Первое место занял цикл работ Марины Мамоновой (Москва). Второе место — у клуба «Штучка (Сосновый Бор, руководитель Валентина Ерёмина), третье — у Натальи Козловой (Санкт-Петербург) за одеяло «Россия - родина моя».

Первое место в номинации «Одеяло» завоевал клуб «Любо шить» из Череповца. Второе место — у Татьяны Логвиновой (Гатчина), третье — у Марины Храмовой (Санкт-Петербург).

Первое место в номинации «Дефиле» - у квилт-студии «Тропинка» (г. Киров). Второе место присуждено Татьяне Новиковой (Москва) за коллекцию «Курток много не бывает». Третье место -у детского творческого объединения «Ташин-стайл» (г. Первомайск, Нижегородская обл.).

Приз зрительских симпатий гатчинцы единодушно присудили квилт-студии «Тропинка» за коллекцию «Белые ночи». Также дипломы лауреатов фестиваля получили десять мастеров и клубов.

Как отметила руководитель фестиваля «Лукоморье» Наталья Косьянковская, очередной лоскутной форум прошёл в своих лучших традициях, оставив массу ярких впечатлений у его участников.

- Но для мастеров лоскутного шитья «Лукоморье» — это не просто праздник и радость от встреч и самопрезентации, - говорит Наталья Юрьевна. — Это ещё и возможность обучения и повышения своего мастерства.

Важнейшим событием фестиваля стал мастер-класс, который провело для всех его участников профессиональное жюри. Суть его заключалась в качественном разборе и подробном анализе каждой из 118 конкурсных работ.

- Больше такого нет нигде, только на нашем фестивале Лукоморье, - отметила Наталья Косьянковская. — Это наша серьезная фишка.

Есть у фестиваля «Лукоморье» и просветительская сторона: для участников форума организуются экскурсии, которые знакомят их с историей и культурой Гатчинского района и Ленинградской области. В качестве подарков мастера лоскутного шитья получили книги, рассказывающие об истории и культуре Северо-Запада.

Юлия Лысанюк