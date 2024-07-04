Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 июля

Кто такая неясыть и почему её не любят серые вороны? Вьют ли совы гнёзда? Почему опасно приближаться к совятам? Об этом рассказывает Павел Глазков – кандидат биологических наук, телеведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре».