Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 июля
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
05.07.2024 с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП:
гп Тайцы, ул. Красносельская, ул. Западная, ул. Балтийская, ул. Высокая,
ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная.
05.07.2024 с 10:00 до 16:00
Сусанинское СП:
д. Красницы;
д. Ковшово.
05.07.2024 с 20:00 по 06.07.2024 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут
Пудостьское СП:
д. Кезелево;
д. Пеушалово;
д. Лайдузи;
д. Куйдузи.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.