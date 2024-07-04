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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 5 июля

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 5 июля 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

05.07.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

гп Тайцы, ул. Красносельская, ул. Западная, ул. Балтийская, ул. Высокая,

ул. Фестивальная, ул. Земская, ул. Духовная.

 

05.07.2024 с 10:00 до 16:00

Сусанинское СП:

д. Красницы;

д. Ковшово.

 

05.07.2024 с 20:00 по 06.07.2024 до 08:00 кратковременно 1 раз на 30 минут

Пудостьское СП:

д. Кезелево;

д. Пеушалово;

д. Лайдузи;

д. Куйдузи.