Фонд «Защитники Отечества» в Гатчине теперь работает без выходных

«По статистике нашего филиала, наибольшая нагрузка по обращениям ложится именно на Гатчину, это место знают, к нам приезжают, в том числе из соседних районов. Провели анализ, послушали мнение наших заявителей и приняли решение продолжить работу в субботу и воскресенье», — рассказал руководитель филиала Сергей Галяев.

Кроме того, с 1 июля записаться в головное отделение на ул. Чкалова, д. 7 в Гатчине стало возможно через «Госуслуги». Найти форму записи можно, обратившись к онлайн-помощнику «Госуслуг» — роботу Максу. В ней нужно указать свою категорию (ветеран СВО, член семьи участника СВО или другое), а также тему необходимой консультации.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную поддержку уволенным со службы участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Социальные координаторы фонда трудятся во всех районах Ленобласти. Адреса и время работы пунктов приёма можно узнать по ссылке: https://vk.com/@gosfondsvo47-kontakty