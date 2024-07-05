Памп-трек открылся в Войсковицах

Современный памп-трек для катания на велосипедах, роликах, самокатах и другой двухколесной технике расположен на ул. Молодежной за Войсковицким центром культуры и спорта. В этой зоне уже существует несколько площадок для разных видов спорта и, как пообещала на открытии глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, все они постепенно будут модернизированы.

Радость события разделили депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко, представители Войсковицкой администрации, подрядчики и, конечно же, местные жители.

Памп-трек представляет из себя трассу с искусственными неровностями кольцевой формы и освещением в темное время суток. Окружающая его территория исторически является местом притяжения юных любителей спорта. Летом здесь регулярно тренируются начинающие любители мотоспорта и велосипедисты-экстремалы. Как признались местные жители и дачники, они уже опробовали памп-трек и поставили ему высокую оценку.

Широкие возможности памп-трека для людей с любым уровнем физической подготовки продемонстрировали ребята из Федерации экстремальных видов спорта. На мастер-классе они показали, что это не только увлекательное занятие, но и отличный способ развить координацию и выносливость.

Работы по обустройству спортивной площадки выполнены в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».