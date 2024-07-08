Как можно связаться с судебными приставами Ленинградской области

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области информирует жителей региона о способах взаимодействия с сотрудниками территориального органа принудительного исполнения:

1. Через портал Госуслуг.

Пользователи, зарегистрированные на портале Госуслуг, могут:

- получать информацию о ходе исполнительного производства и принятых приставом мерах в отношении должников и их имущества, например, если должника ограничили в праве выезда за пределы страны или в совершении регистрационных действий с имуществом;

- направлять должностному лицу заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству;

- записаться на прием к судебному приставу – исполнителю;

- погасить задолженность по исполнительному производству посредством доступных платёжных систем.

Цифровой суперсервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг.

2. В Центре информирования граждан по единому номеру телефона 8 (812) 630-35-36.

3. Лично во всех структурных подразделениях УФССП России по Ленинградской области в рабочее время принимает дежурный сотрудник. Граждане могут обратиться к нему без записи, чтобы подать и получить документы по исполнительным производствам.

4. На официальном интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Ленинградской области доступны следующие функции:

- узнать о наличии возбужденных исполнительных производств через сервис «Банк данных исполнительных производств», а также оплатить имеющуюся задолженность, пройдя по соответствующей вкладке, посредством портала Госуслуг;

- записаться на прием к должностным лицам службы;

- получить справочную информацию о режиме работы подразделений УФССП России по Ленинградской области с актуальными адресами, телефонными номерами и адресами электронной почты.

5. С помощью виртуальной голосовой помощницы Полины по номеру 8-800-303-00-00.

Голосовой бот распознает речь абонента, определит тематику запроса и синтезирует ответ. Чтобы идентифицировать обратившегося гражданина, Полина запросит личные данные. После подтверждения личности, будет предоставлена информация из Банка данных исполнительных производств.

6. Бумажную корреспонденцию в адрес УФССП России по Ленинградской области можно направить почтой по адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 80, лит. Б.

Пресс-служба УФССП по Ленинградской области