Сохранение культурного наследия – в фокусе внимания депутатов

Члены постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи во главе с председателем комиссии Мариной Левченко и депутаты, представляющие Гатчинский район в парламенте, в ходе поездки говорили о вопросах сохранения культурного наследия Ленинградской области с заместителем председателя правительства Ленинградской области – председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем, деятелями культуры и специалистами по реставрации.

Участие в рабочей поездке приняли депутаты Олег Петров, Александр Матвеев, Татьяна Бездетко, Людмила Тептина, Александр, Алексей Фомин и Иван Апостолевский.

Гатчинский район для подобной встречи был выбран неслучайно – окрестности бывшей императорской резиденции, а ныне – столицы Ленинградской области могут гордиться множеством «мест притяжения», взглянуть на которые приезжают гости не только со всего региона, но и со всей страны. Сохранение культурного наследия и исторической памяти в таком уникальном месте становится одной из первостепенных задач, для выполнения которой исполнительная и законодательная власти региона работают вместе, единой командой, говорилось в ходе поездки.

В этом году, 27 января, именно в Гатчинском районе с участием президентов России и Белоруссии был торжественно открыт Мемориальный комплекс Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области возложили цветы к вечному огню у мемориала - вокруг него на разных языках высечены названия концлагерей - и познакомились с историей создания этого памятника федерального значения.

Экскурсию провели сам Владимир Цой и специалисты Паркового агентства, на балансе которого теперь находится территория, прилегающая к мемориальному комплексу. Владимир Цой также подчеркнул особую роль в создании мемориала Ленинградского областного государственного архива. Он взаимодействовал с представителями 22 регионов для создания монумента: архивы, музеи и библиотеки откликнулись на обращение Ленинградского области и в кратчайшие сроки предоставили материалы, которые легли в основу скульптурных композиций мемориала. Подлинные документальные истории сделали его поистине эмоциональным, понятным каждому посетителю.

Председатель постоянной комиссии Марина Левченко отметила огромную значимость и своевременность создания такого монумента именно в Ленинградской области, где фашисты уничтожили множество городов и деревень, и важность сохранения исторической памяти об этой трагической странице истории нашего народа. Как отметил член постоянной комиссии, депутат Олег Петров, очень важно, чтобы этот монумент посетило как можно больше людей, прежде всего молодежи и школьников. В связи с этим речь зашла и о перспективе создания близ мемориального комплекса конгресс-центра для того, чтобы сюда круглый год могли приезжать большие делегации не только на экскурсии, но и для участия во встречах, лекциях и других патриотических мероприятиях.

Затем депутаты отправились в Гатчину, где четвертый год продолжается реставрация знаменитого Павловского собора, который без преувеличения можно считать главным храмом Ленинградской области. Работы продолжаются и пока для служб открыт лишь нижний храм. Но, как отметила Владимир Цой, гатчинцы уже видят свой собор таким, каким он был создан в позапрошлом столетии: не привычным зелено-желтым, а белокаменным – светлым и воздушным. Храм полностью преображается и снаружи, и внутри: реставраторы тщательно ведут свою работу, спасая и воссоздавая то, что не пощадили время и люди. Работы ведет петербургская реставрационная мастерская «Наследие», заказчик – Дирекция Ленинградской области по сохранению объектов культурного наследия.

Реставраторы буквально спасли от разрушения уникальный храм, который требовал капитального ремонта, устранив трещины в стенах и перекрытиях, воссоздали стесанные при советской власти колонны, профессионально отреставрировали купола и кресты на них, воссоздав утраченные элементы – купола также приобрели исторический вид, теперь они светлые. Восстановили реставраторы и барельефы на фасаде, некоторые «с нуля», в том числе фигуры святых Петра и Павла. С собора уже сняли леса, но внутренние работы продолжатся и в будущем году. Настоятель Гатчинского кафедрального собора святого апостола Павла, благочинный округа, протоиерей Владимир Феер, который приветствовал депутатов, выразил надежду, что многотрудный процесс реставрации храма будет успешно завершен, даже если на это потребуется еще не один год.

Парламентарии познакомились и с появившимся совсем недавно Музейно-выставочным комплексом «Гатчинская мельница», который тесно связан с именем знаменитого петербургского архитектора Андрея Штакеншнейдера. Когда-то здесь располагалась его родовая усадьба и «Розовая дача» - последняя окончательно перестала существовать около 20 лет назад. В прошлом году исторический объект на территории бывшей усадьбы Штакеншнейдера перешёл в частную собственность, и культурная жизнь в деревне Мыза-Ивановка забурлила, как стремительный мельничный ручей: экскурсии, концерты, детские мастер-классы, праздники с Муми-троллями. Инвестор при поддержке правительства области успешно пытается сохранить «память места». Рядом с руинами старинной мельницы середины позапрошлого века – ее предполагается сначала законсервировать, а затем воссоздать – открыт выставочный павильон с панорамными окнами на реку. Здесь депутаты смогли познакомиться с историей рода Штакеншнейдеров и его главными архитектурными шедеврами, в числе которых – Мариинский Дворец на Исаакиевской площади и дворец Белосельских-Белозерских на Невском…

В планах устроить в Мызе-Ивановке «Резиденцию Водяного»: на гектаре земли планируют разместить целый городок с тематическими музеями, павильонами, ремесленными мастерскими, историческими аттракционами для детей и взрослых, сценой, парковками для туристов. На месте знаменитой «Розовой дачи» строить ничего нового не планируют, а память о ней сохранят и сделают для туристов наглядной, как, например, это было организовано с утраченными древними храмами в Ивангороде, которые воссоздать невозможно, пояснил Владимир Цой.

Большой интерес депутатов вызвал и открывшийся в 2022 году после масштабной реконструкции музей «Дом Станционного смотрителя» в деревне Выра, посвященный пушкинскому литературному герою и жизни и быту на почтовом тракте в XIX веке. Незадолго до приезда гостей во дворе музея еще шли киносъёмки, от которых здесь остались ярмарочные декорации… Выра и другие живописные места в Ленобласти, особенно Выборг и Гатчина, пользуются у создателей кино стойким интересом, отметил Владимир Цой. Он рассказал депутатам и о предложениях по созданию в Ленобласти кинодеревни: место для нее еще не выбрано, и вероятнее всего им станут не столица Ленобласти и не киногеничный Выборг, а один из пока не освоенных киноиндустрией районов области: развитие креативной индустрии должно помогать развитию региона.

Большое впечатление на гостей, которые еще не видели обновленной экспозиции, произвели полностью переделанные и ставшие интерактивными помещения музея в Выре: в центре музейного комплекса расположилась конюшня, где запах сена и свежетёсанных бревен создают впечатление подлинности происходящего. Большая лошадь здесь лишь одна, да и та игрушечная, предназначенная для фотосъемки юных посетителей. Гости увидели и новое музейное пространство, где буквально по крупицам, благодаря щедрости коллекционеров и дарителей, собраны уникальные предметы, рассказывающие о быте работников конюшни: например, там теперь есть кожаный фартук ямщика, который есть на каждом рисунке ямщика той эпохи, но до наших дней их фактически не сохранилось. Разговор же после экскурсии по обновленному музею зашел о различных аспектах реставрации и атрибуции музейных объектов, о подвижничестве музейных работников и местных жителей, сумевших сохранить исторические объекты не благодаря, а вопреки обстоятельствам…

Последним из объектов, которые посетили члены постоянной комиссии, стал открытый год назад в Рождествено Международный центр реставрации. Руководитель центра Татьяна Черняева и ее коллеги провели гостей по множеству мастерских, где заботливыми руками специалистов восстанавливаются экспонаты из собраний музеев Ленинградской области: сейчас здесь много предметов и полотен из музея Лодейнопольского историко-краеведческого музея, Сланцевского музея, музея в Выре и других. Только что покинула Центр реставрации и вернулась на экспозицию в Изваре подлинная работа Рериха «Богатырство Киевское». О её создании и реставрации будет рассказывать отдельная экспозиция, которая открывается 11 июля, а уже в сентябре картина уедет на выставку в Эрмитаж. Сотрудничает центр с музеями других регионов – например, Карелии, и даже зарубежными партнерами, например, из Ирана, где вмешательства реставраторов требуют уникальные старинные ковры.

Депутаты узнали о методах и секретах работы реставраторов с бесценными историческими предметами из металла, бумаги, ткани, о методах и технологиях восстановления в Центре станковой масляной живописи, старинной мебели и даже чучел животных. Финальной точкой рабочей поездки стал осмотр экспозиции ко Дню реставратора. Куратор выставки «10 вопросов реставратору» Дмитрий Шумилов провел гостей по интересным и отчасти интерактивным стендам, где предметы, инструменты и дневниковые записи рассказывают о правилах музейной реставрации, передаче опыта и обретении мастерства, сложностях этой работы и о том, чем она вознаграждает…

Как отметила председатель постоянной комиссии Марина Левченко, тему сохранению культурного наследия можно назвать одной из важнейших. А направление совместной с вице-губернатором рабочей поездки депутаты задали еще весной, в ходе обсуждения обращения в Государственную Думу РФ. Напомним, в марте депутаты Законодательного собрания Ленинградской области попросили коллег из Госдумы ускорить рассмотрение проекта федерального закона, который позволит включать объекты культурного наследия в концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве («О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»). Соответствующее обращение к председателю Государственной Думы РФ Вячеславу Володину было принято на заседании областного парламента 27 марта. Марина Левченко отметила, что встреча на гатчинской земле депутатов и работников культуры, музейщиков и реставраторов, а также представителей частного бизнеса, которые ратуют за сохранение исторических объектов, получилась очень информативной и плодотворной, а полученные в ходе поездки знания и контакты помогут парламентариям в их дальнейшей работе, в том числе в ходе совместной с правительством работы над проектом бюджета региона, в котором предусмотрены средства и на сохранение культурных объектов.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области