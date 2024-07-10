Всей семьей – в Приоратский парк

Своим неповторимым вокалом гостей фестиваля порадуют лауреаты международных и всероссийских конкурсов Татьяна и Дамир Закировы и Софья и Александр Шаховы. На летней эстраде пары исполнят всеми любимые песни советских лет, такие как «Мы эхо», «Эти глаза напротив», «Лебединая верность», «Когда простым и нежным взором» и многие другие.

Этим и другим композициям можно подпевать с первых нот, потому что, услышав однажды, их уже невозможно забыть — они попадают в самое сердце. Украшением концерта станет выступление балетного дуэта Елизаветы и Кирилла Фадеевых.

Концерт продолжится самым народным фильмом «Любовь и голуби» (реж. Владимир Меньшов, 1984 г.)

Фестиваль проводит Парковое агентство Ленинградской области при поддержке Комитета по культуре и туризму Ленинградской области. Все показы подготовлены в партнёрстве с ведущими киностудиями и правообладателями России.

Вход свободный.

Расписание кинопоказов на все лето здесь: https://parkilenreg.my.canva.site/letoparkkino