Музею-заповеднику «Гатчина» подарили воссозданные лафеты старинных пушек

Пушки на плацу Гатчинского дворца появились при великом князе Павле Петровиче и были тесно связаны со знаменитыми Гатчинскими войсками князя. Изначально двадцать шесть пушек находились как на плацу, так и на площади Коннетабля. Можно отметить, что именно в Гатчине впервые отрабатывались новые принципы устройства армейской артиллерии и ее тактика взаимодействия с другими родами войск, которые успешно применяли на полях сражения в эпоху Наполеоновских войн.

К году начала Великой Отечественной войны на плацу находилось шестнадцать пушек, которые стояли у Бастионной стены с 1803 года. Стволы пушек были изготовлены в 1780-х годах и чудом сохранились в музейных фондах.

В годы Великой Отечественной войны лафеты были утрачены. И вот теперь благодаря банку «Санкт-Петербург» 16 лафетов возвращаются на свое историческое место. Директор ГМЗ «Гатчина» Василий Панкратов поблагодарил банк за подарок.

Сразу после торжественной церемонии плац Гатчинского дворца заполнила музыка – звучит опера Сен-Санса «Самсон и Далила».