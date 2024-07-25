«ZOV Федотовой» приглашает новых добровольцев!

Напомним, история добровольческого движения «ZOV Федотовой» в поддержку мобилизованных Гатчинского района началась с Веревского сельского клуба. Движение быстро распространилось по всему Гатчинскому району, захватив также Санкт-Петербург и другие районы Ленинградской области. Со временем Центр переехал в Гатчину, на проспект 25 Октября. И вот теперь случился ещё один переезд, на этот раз на улицу Киргетова.

«Волонтёр не может быть один»

Как рассказала руководитель движения «ZOV Федотовой» Наталья Федотова, новое помещение появилось, благодаря поддержке Фонда содействия общественной безопасности «Восход» и АО НИЦ «Курчатовский институт».

- Мы очень благодарны руководителям этих организаций Даниилу Карпиченко и Владимиру Лебедеву за то, что не прошли мимо, вникли в суть нашей проблемы и предоставили помещение для центра волонтёров нашей команды, - говорит Наталья Федотова.

Теперь у Центра есть большое светлое помещение, где сконцентрировались практически все направления помощи военным и мирным жителям Донбасса. В частности, здесь разместились стойки для плетения сетей, швейный цех. Также есть места для хранения расходных материалов и сбора гуманитарной помощи фронту.

Волонтёрская работа не останавливается ни на день. Под эгидой Центра волонтёров продолжают функционировать добровольческие клубы в разных поселениях Гатчинского района — в Сиверском, Малом Верево, Учхозе, Сяськелево, Высокоключевом, Воскресенском.

- Волонтер не может быть один, - говорит Наталья Федотова. - Люди устают, особой помощи откуда-либо ждать не приходится. Два года — это уже большой срок. За это время у нас появилось много помощников и друзей. Благодаря большой цепочке рукопожатий, выросло целое волонтерское движение. Это очень важно, потому что только объединение всех наших усилий поможет нам победить.

У Центра «ZOV Федотовой» сложилось тесное взаимодействие с добровольческим отрядом «Оплот», волонтерским движением «Сила единства», ассоциацией ветеранов СВО Ленинградской области. Присоединилась к помощи и команда Избирательной комиссии Ленинградской области. Об этом нам рассказал член Ленизбиркома Вячеслав Баев, привезший в этот день гуманитарный груз в Центр.

- С волонтерским движением «ZOV Федотовой» мы сотрудничаем уже два года, - говорит Вячеслав Геннадьевич. - Организаторы выборов, проживающие на территории всей Ленинградской области, сразу же начали оказывать содействие добровольцам. Сначала собирали необходимые материалы для сетей и носилок, привозили их сюда. Затем помогали в приобретении морилки для покраски тканей. И сейчас каждый из нас чем-то пытается помочь в своем населенном пункте: кто-то шьет, кто-то плетет, кто-то льет свечи. Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский постоянно обращает особое внимание на это, оказывая всяческое содействие. У нас, например, проводятся семинары и мастер-классы по изготовлению необходимых предметов для нужд СВО...

Не остаются в стороне и всегда приходят на помощь общественные организации ветеранов войны и труда города Гатчины, которыми руководят Людмила Николаевна Голубева и Лариса Царькова (микрорайон «Мариенбург»). Члены ветеранских организаций помогают организовывать закупку и доставку материалов и инструментов по заявке от солдат. На постоянной основе помогают друзья Центра — медики больницы Семашко, которые привозят для передачи бойцам и раненым в полевые госпитали халаты, одеяла, подушки. А сколько ещё других помощников и участников волонтерского движения, которых просто не перечислить!

Работы много — рук не хватает!

Как говорит Наталья Федотова, все виды помощи нашим бойцам по-прежнему согласовываются непосредственно с ними. Обсуждаются все нюансы, основанные на более чем двухлетнем военном опыте.

- По-прежнему у нас много заявок на маскировочные сети, - говорит она. - Очень востребованы носилки, причем сейчас мы перешли на пошив новой модели — более практичной и удобной (носилки-волокуши).

- Модель этих носилок мы разработали совместно с бойцами и волонтерами центра «Оплот», - говорит куратор швейного цеха Ксения. - Ребята очень просили заменить прежние сеточные тактические носилки на более безопасные.

Шьют в Центре волонтеров и необходимую одежду для бойцов, костюмы «Леший», удобное бельё для раненых, лежащих в госпиталях.

В Центр постоянно кто-то заглядывает, что-то приносит или предлагает свою помощь. Вот и в этот день сюда просто принесли бензопилу!

Мужчина, который назвался Игорем, живёт неподалёку от Центра, но знает о нем уже давно.

- Я сам воевал в своё время, и хорошо знаю, каково это, - говорит он. - А сейчас ситуация ещё более тяжелая, поэтому помогаю, чем могу. Узнал, что нужна бензопила — принёс её...

Сегодня впервые пришла в Центр на Киргетова Елена.

- Пришла сюда по зову сердца, - признаётся она. - Узнала, что здесь ждут волонтеров, и решила помочь, чем смогу. Начну с чего-нибудь простого, а там видно будет.

Для начала ей предложили освоить правильную нарезку лент для маскировочных сетей, а спустя некоторое время Елена уже сама начала вплетать ленточки в сетку.

Очень нужны люди, и не только!

Центр «ZOV Федотовой» приглашает на помощь добровольцев! Наши бойцы очень нуждаются в заботливых руках и щедрых сердцах. Каждый, кому небезразлична судьба наших бойцов, может найти в Центре применение своим силам в помощи фронту и госпиталям.

Традиционная беда летнего сезона для любого волонтерского центра — нехватка рук. Основная часть волонтеров — в отпусках или на дачах.

- У нас уже сформирована отличная команда, - говорит Наталья Федотова. - Но летом — трудно. Заявок меньше не становится, и люди приходят хотя бы на один-два часа, чтобы работа не останавливалась. Конечно, нам нужна любая помощь — в том числе и для упаковки или разгрузки материалов.

Поговорили мы и о другим потребностях Центра волонтеров.

- Сейчас на фронте сложилась очень серьёзная ситуация с вражескими дронами, - говорит Наталья Федотова. - Противник начал использовать новую тактику против наших ребят. С помощью дронов «Баба-Яга» он поджигает леса. Дотла сгорают лагеря ребят, полевые госпитали. Всё происходит очень быстро, и бойцы остаются без крыши над головой, без вещей и документов. Они очень нуждаются в нашей помощи. Вот такая новая проблема у нас сейчас...

На данный момент очень нужны любые противоожоговые средства, огнетушители, влажные салфетки, трусы, носки - это только минимум необходимого. Также для восстановления и обустройства блиндажей необходимы инструменты, гвозди, лопаты, молотки, пилы, черная плёнка, посуда. Нужны также средства гигиены, обувь и одежда.

Всё это можно приносить в клубы в населенных пунктах Гатчинского района или непосредственно в Центр волонтеров в Гатчине (д. Киргетова, д. 8), с 13 до18 часов.

Подробности можно узнать по телефону +7 (921) 572-25-42 или в группе Центра «ZOV ФЕДОТОВОЙ. Помощь участникам СВО» ВКонтакте (https://vk.com/zov_fedotova).

Нашим защитникам очень важно знать и чувствовать, что о них помнят и за них переживают. Сила духа солдат возрастает многократно, когда они знают, что здесь, в тылу, делается всё возможное, чтобы помочь и поддержать их. Когда они знают, что за ними вся страна...

Юлия Лысанюк