Ленинградской области — 97

«Быть ленинградцем – это гордость. Это особый характер, в котором есть упорство, терпение, ответственность и твердость. А в сердце – любовь к людям, к земле, особой северной природе.

Сегодня — в Доме Правительства буду вручать награды тем, кто работает для процветания родного региона. Пусть вместе мы создадим еще больше поводов гордиться нашей малой родиной!», — отметил Александр Дрозденко.

Основные торжественные мероприятия, посвященные 97-й годовщине образования Ленинградской области пройдут 3 августа в Кудрово.

В парке «Оккервиль» состоится праздничная презентация визитных карточек муниципальных образований Ленинградской области «Семья Ленинградская», торжественная часть и театрализованный концерт с участием звезд российской эстрады.

Праздничные мероприятия проходят в эти дни во всех районах Ленинградской области.

Ленинградская область сегодня:

— регион с постоянным приростом населения: за 12 лет население Ленинградской области увеличилось на 301 855 человек ( с 1 733 907 в 2012 до 2 035 762 в 2024);

— номер один в России по объему промышленных инвестиций (13% от всех промышленных инвестиций в стране);

— номер один в России по молочной продуктивности (9916 кг на одну фуражную корову за 2023 год);

— номер один в России по объему вводимого жилья на душу населения (в 2023 году введено 4 млн кв. метров жилья или 2 метра на 1 человека);

— номер один в России по лучшим практикам благоустройства (про данным Реестра лучших практик благоустройства Минстроя России);

В ТОП-10 российских регионов по качеству жизни (по данным «РИА Рейтинг»).