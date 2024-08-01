Один день из жизни Лубянцевых

Династия в трех поколениях

Мы встретились на берегу залива, затем наш разговор продолжился в библиотеке Алвара Аалто, где в течение двух часов звучала классическая музыка, сопровождаемая овациями слушателей.

Глава семьи Михаил ЛУБЯНЦЕВ рассказал, что с утра в поселке моросило, было ветрено, а в Выборге – просто рай! Особенно понравилась набережная Смоляного мыса, где музыканты выступили впервые, хотя вообще-то концертные площадки города им хорошо знакомы.

– Я живу в Выборгском районе уже 40 лет, мы с семьей весь Выборг исходили, к памятнику Петру поднимались, а здесь бывать ранее не доводилось.

Когда Михаил Владимирович Лубянцев руководил Рощинской школой искусств, поездки в Выборг случались чаще. Жена его Елена Михайловна много лет преподавала в этой школе, дети впоследствии пошли по их стопам.

Мария, Ксения, Александр, Евгения и София – лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Представитель третьего поколения музыкантов – старший сын Софии (кстати, у неё четверо детей) Сергей ВАРЛАМОВ также учится в Рощинской детской школе искусств у своего деда, а всего в классе трубы у Лубянцева 12 воспитанников.

В Год семьи Лубянцевы впервые за 15 лет выступили вместе.

– Ансамбль у нас своеобразный: скрипка, флейта, два рояля, ударные (треугольник, тарелка, барабан) и труба – всего восемь музыкантов, по количеству членов семьи: папа, мама, пятеро детей и внук, – улыбается Лубянцев-старший. – Мой отец был военным, он очень любил пение, у него был драматический тенор, его даже приглашали петь в Большой театр. Но началась война, он ушел на фронт, получил пять ранений. Мама была военврачом в госпитале…

Все дети Лубянцевых родились в Рощино, с малых лет осваивали музыкальное искусство, выступали в Выборге, а музей-заповедник «Парк Монрепо» дал им хорошую путевку в музыкальную жизнь. После выступлений в концертах «Вечера в Монрепо» имена юных артистов стали известны не только в Выборге, но и за его пределами. Каждый из них специализируется на своем инструменте и старается довести исполнение до совершенства. Михаил Владимирович освоил несколько инструментов, но считает, что дети играют лучше.

Любимые русские композиторы у них – Чайковский, Прокофьев, Шостакович, Стравинский, зарубежные – Шопен, Шуман. Исполнение музыки должно быть тонким, эстетическим, артистическим – это Моцарт. У Баха уникальная, философская музыка, звучит, как море, как океан. Саша и Ксения с этим репертуаром объездили всю Европу.

Они встретились в Рощино

Елена Михайловна после окончания Свердловской консерватории приехала работать в Рощино. В 1979 году директором Рощинской детской музыкальной школы был назначен Михаил Лубянцев. За плечами у него было четыре факультета Казанской консерватории, что позволяет ему в шутку называть себя человеком-оркестром. И это действительно так.

Руководил школой Михаил Владимирович 38 лет, сейчас продолжает педагогическую деятельность, обучая детей игре на духовых инструментах. Самые лучшие педагоги, говорит он, будут бессильны, если родители равнодушны. В своих детях Лубянцевы воспитывали самостоятельность, внимательность и уважение к чужому труду, развивали творческое воображение. И, конечно же, прививали любовь к музыке. Дети их одарены ярчайшими способностями.

Старшая, Мария, после окончания Петрозаводской государственной консерватории 20 лет работает преподавателем Рощинской школы искусств, имеет высшую квалификационную категорию. Яркий, талантливый педагог, она подготовила лауреатов всероссийских и международных конкурсов, стипендиатов комитетов по культуре и туризму Ленинградской области. Один из них – ученик 6-го класса Андрей МАРТЫНОВ.

Интересный факт из истории семьи: когда дети подрастали, родители приобретали им маленькие скрипочки и обучали игре и музыкальной грамоте, развивали слух и координацию. Года через полтора маленькие музыканты сами выбирали себе инструмент. София в детстве мечтала стать преподавателем по классу фортепьяно, но родители заметили, что ей нравится играть на свистульке, и это послужило причиной для выбора инструмента. Девушка освоила класс флейты в Санкт-Петербургской консерватории. Лауреат 19-ти различных конкурсов, она тоже преподает сегодня в Рощинской детской школе искусств.

Ксения окончила Петрозаводскую государственную консерваторию, училась в Германии и Норвегии. Сейчас преподает музыку в РГПУ имени Герцена и детской музыкальной школе имени Георгия Свиридова в Санкт-Петербурге.

Евгения осталась верна скрипке и занималась под руководством одного из ведущих педагогов Петербургской консерватории. Она, так же как и брат, преподает в Петрозаводской консерватории.

Александр начал заниматься музыкой с малых лет, в подростковом возрасте учился в специализированных музыкальных школах при консерваториях в Москве и Петербурге, после учебы в Высшей школе музыки в Любеке окончил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. Лауреат многочисленных международных конкурсов, он имеет сертификат Европейской ассоциации музыкальных конкурсов (EMCY), награжден орденом «Прометей». На 14-м Международном конкурсе имени П. И. Чайковского в 2011 году яркая и естественная манера исполнения молодого пианиста покорила публику и критиков. Тогда Александр получил первый в истории российской музыкальной прессы независимый приз критиков. Имя пианиста хорошо известно в мире музыки, он гастролирует в России и за рубежом.

В настоящее время Александр Лубянцев является старшим преподавателем Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова и продолжает заниматься исполнительской деятельностью.

Все побеждает доброта…

Все, кто знаком с Ксенией Лубянцевой, говорят о ней как о светлом, открытом человеке.

– Мне нравится канадец Гленн Гульд, из современных музыкантов – пианист Мартин Хельмхен, скрипач Хеннинг Краггерут, которых знаю лично, – рассказывает Ксения. – Ориентируюсь на свои представления о музыке, не пытаюсь кому-то подражать, стараюсь понять задумки композиторов... Мы давно не были в Выборге, а здесь ведь атмосфера особенная… Самым любимым моим фестивалем остаются «Вечера в Монрепо». Я на этом фестивале, можно сказать, выросла: играла в Монрепо с 10-летнего возраста. Мы там вдохновлялись, обменивались опытом, я многому там научилась…

Смешно: помню, когда мы были маленькими, занимались в спортивной секции и говорили, что мы профессора трех наук – каратэ, музыки и поэзии!

В День России настоящим подарком для слушателей стало исполнение Александром Лубянцевым музыкальных произведений, в том числе собственных. Выйдя на сцену, пианист обратился к слушателям:

– У музыки должен быть смысл, но часто случается, что перед исполнением хочется рассказать о своем восприятии произведения. Например, «Лунная соната» – у меня свое представление о ней. Первая часть необычная, серьезная, как река жизни, вторая олицетворяет для меня логику жизни, в которой все имеет причину, а третья часть – как суета жизни…

Дуэтом с сестрой они исполнили пьесу «Мечта», автором которой является Александр, и это было замечательно:

– Здесь звучат две темы: сначала есть мечта, но нет того, о чем мечтаешь. Потом достигаешь цели, и мечта исчезает... Я считаю это произведение самой лучшей своей пьесой.

Елена Михайловна – жена, мама и хранительница семейного очага. Она вспоминает, что первые роды были самыми тяжелыми, но они с мужем всегда хотели иметь много детей:

– В трудные 90-е нам, как и всем, пришлось непросто, но было весело и хорошо. Брат Михаила помогал с продуктами. Пили натуральное коровье и козье молоко, варили суп и кашу. Когда дети были маленькими, устраивали семейные праздники. На Новый год переодевались Дедом Морозом и Колдуньей, которые поощряли детей за хорошее поведение. Не думала, что все мои дети станут музыкантами, у самой не очень хороший детский опыт был. Но двухлетний Саша стал подходить к пианино: подбирал то, что слышал. В четыре года выучил «Ната-вальс» Чайковского со всеми вариациями. Уже готов был выступать...

Память детства – самая драгоценная, она остается с человеком на протяжении всей его жизни. В душе каждого ребенка есть зерно творчества, и от окружающих взрослых зависит, даст ли оно свои плоды. Семья, дети, дом – наверное, это и есть самое главное для человека. В семье формируется отношение к будущей профессии, и правильный выбор делает нас счастливыми. Все Лубянцевы стали преподавателями музыки, и это, конечно, не случайно.

– Семья – это прежде всего доброта, – считает Александр. – Я чувствую, что родители и сестры меня искренне любят, для меня это важно, и я это ценю. В эти дни мы встретились в том же доме, где росли, и вспомнили, как счастливо мы там жили.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото: В этот день Лубянцевы впервые за 15 лет собрались вместе!