Визит главы 47 региона в Гатчинский округ

Глава региона высоко оценил качество работ, выполненных по программе «Комфортная городская среда» – парк «Ижора» в Коммунаре и сквер «Память» в Лукашах, отметив активность местных жителей и грамотное руководство глав администраций.

Итогом посещения Гатчинской КМБ стало решение губернатора превратить больницу в современнейшее учреждение здравоохранения, для чего будет разработана поэтапная программа реновации сроком на 5 лет.

В бассейне «Атлантика» Александр Дрозденко встретился с представителями спорткомитета и фонда «Защитники Отечества»: обсуждался вопрос льготного посещения бассейна участниками СВО и членами их семей, а также возможное трудоустройство демобилизованных спортсменов.

Губернатор остался доволен качеством и темпами строительства новой школы на Аэродроме, и поставил задачу завершить реконструкцию школы № 4 к 2025 году, чтобы после зимних каникул в обновленном здании начался учебный процесс.

В ходе встречи с активом Гатчинского округа Александр Дрозденко дал поручения в сфере ЖКХ, экологии, социальной поддержки. В частности. продлить отсроченные льготы многодетным семьям при достижении ребенком возраста 23 лет. По военным городкам — жилнадзору строго контролировать подготовку к зиме. Подготовить документы на очистку рек Ижора и Оредеж с реконструкцией и строительством очистных».

В ходе встречи речь шла о работе полигонов, контроле качества воздуха в Гатчине, новом перевозчике и вывозе мусора.

В сфере здравоохранения Александр Дрозденко обсудил с гатчинцами обеспечение лекарствами, вакцины, медицинские объекты в Сусанино, Тайцах и Верево.

В центре внимания были также дороги, транспорт, пассажирские перевозки, капремонт, реконструкция деревянных зданий и исторических объектов.

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