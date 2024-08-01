Визит главы 47 региона в Гатчинский округ
31 июля Гатчинский муниципальный округ посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. В ходе рабочего визита он осмотрел результаты благоустройства общественных территорий в Коммунаре и в Лукашах, побывал в Гатчинской больнице и в бассейне «Атлантика», проверил ход строительства новой школы на Аэродроме и процесс реконструкции гатчинской школы № 4, а также встретился с активом округа.
Глава региона высоко оценил качество работ, выполненных по программе «Комфортная городская среда» – парк «Ижора» в Коммунаре и сквер «Память» в Лукашах, отметив активность местных жителей и грамотное руководство глав администраций.
Итогом посещения Гатчинской КМБ стало решение губернатора превратить больницу в современнейшее учреждение здравоохранения, для чего будет разработана поэтапная программа реновации сроком на 5 лет.
В бассейне «Атлантика» Александр Дрозденко встретился с представителями спорткомитета и фонда «Защитники Отечества»: обсуждался вопрос льготного посещения бассейна участниками СВО и членами их семей, а также возможное трудоустройство демобилизованных спортсменов.
Губернатор остался доволен качеством и темпами строительства новой школы на Аэродроме, и поставил задачу завершить реконструкцию школы № 4 к 2025 году, чтобы после зимних каникул в обновленном здании начался учебный процесс.
В ходе встречи с активом Гатчинского округа Александр Дрозденко дал поручения в сфере ЖКХ, экологии, социальной поддержки. В частности. продлить отсроченные льготы многодетным семьям при достижении ребенком возраста 23 лет. По военным городкам — жилнадзору строго контролировать подготовку к зиме. Подготовить документы на очистку рек Ижора и Оредеж с реконструкцией и строительством очистных».
В ходе встречи речь шла о работе полигонов, контроле качества воздуха в Гатчине, новом перевозчике и вывозе мусора.
В сфере здравоохранения Александр Дрозденко обсудил с гатчинцами обеспечение лекарствами, вакцины, медицинские объекты в Сусанино, Тайцах и Верево.
В центре внимания были также дороги, транспорт, пассажирские перевозки, капремонт, реконструкция деревянных зданий и исторических объектов.
Подробности читайте на страницах «Гатчинской правды».