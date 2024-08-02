Прокуратура выявила нарушения в сфере вывоза ТКО

В ходе проверки установлено, что вопреки положениям законодательства, при среднесуточной температуре воздуха свыше +5°С, вывоз мусора с контейнерных площадок Гатчинского района в весенне-летний период осуществлялся не ежедневно. Более того, отклонение сроков вывоза мусора суммарно в течение месяца по многим адресам составило более 72 часов.

По фактам выявленных нарушений городским прокурором Сергеем Бажутовым руководству АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и АО «Автопарк №6 «Спецтранс» внесены представления. Также в отношении виновных должностных лиц возбуждено 6 дел по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Фактическое устранение выявленных нарушений и привлечение виновных лиц к административной ответственности находится на контроле городской прокуратуры.