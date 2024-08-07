Молодёжь Ленобласти участвует во всероссийском форуме «ОстроVа»

Ленинградскую область представят Валерия Кирасирова, Дмитрий Горбачев, Мария Черненок и Татьяна Калинина. Ребята из нашего региона среди других 500 молодых лидеров, управленцев и специалистов из различных уголков страны примут участие в разработке социально-значимых проектов, презентуют свои идеи местным предпринимателям и получат возможность для карьерного роста.

«Я поехала на форум «ОстроVа», чтобы познакомиться с удивительным регионом нашей страны — островом Сахалин, узнать про карьерные возможности для молодежи на Дальнем Востоке, а также найти единомышленников среди участников форума», — рассказала участница из Гатчинского района Валерия Кирасирова.

Программа форума включает три блока: «Карьера. Производство», «Карьера. Образование», «Карьера. Первые». Молодых людей ждет работа в командах, выступления экспертов, тренинги личностного развития.

Участники форума получат возможность попасть в кадровый резерв ведущих предприятий страны. Авторы лучших проектов получат грант до 1 млн рублей на реализацию своих идей.