В «ИгроСфере» победила дружба

Любительское движение «ИгроСфера» в Рождественском сельском доме культуры (СДК) официально зарегистрировано с 2024 года, но увлечение настольными играми началось с 2021 года. Коллекция формировалась из игр, приобретенных сотрудниками СДК, односельчанами и жителями соседних деревень. Движущей силой «ИгроСферы» является молодежное движение «Оптимисты» и заведующая Рождественским СДК Ольга Конечных.

Летний чемпионат начался с игры «МЕМО. Весь мир». В ходе игры участники разбиваются на команды по два человека. На столе перед ними разложены перемешанные карточки лицевой стороной вниз, на которых запечатлены достопримечательности мира. Задача игроков - найти как можно больше совпадений. Вторая игра - «Руммикум» - была заметно сложнее. А завершился чемпионат игрой в шашки, но не в обычные, а уголком. В данной версии игры шашки расставляются не как все привыкли, на черные клетки, а в противоположных углах на двенадцать клеток. Задача – первым переставить свои шашки в угол соперника.

Также дети и взрослые играли в такие известные игры, как «UNO», «Русское лото» и «Шахматы».

В «ИгроСфере» проигравших не бывает. Побеждает дружба.

Никита Сонин