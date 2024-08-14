Есть ли будущее у «дома Мерклинга»?

Дом на улице Карла Маркса, 9А, который мы сейчас видим - видоизмененная постройка 1879 года. Тогда участок и первое здание принадлежали очень состоятельной семье участника русско-турецкой войны и военных походов генерала Николая Ивановича Мерклинга. Дом в Гатчине сдавали в наем. Когда в 1902 году дом выкупил Александр Зиновьев, а архитектор Хржонстовский перестроил его, здание приняло известный вид, получило коммунальные удобства и приросло флигелями. Позднее домом владела семья Сбышевских. В 1914-1918 годах князь Михаил Александрович разместил в нем лазарет. После революции это был детский дом для дошколят. После освобождения Гатчины от фашистов - детдом для подростков.

- В 1944-м году здесь был детский дом для детей старшего офицерского состава, которых вывозили из Кировской области, - уточнил почетный гражданин города Гатчины Юрий Назаров. - Мой папа был директором этого детского дома до 1962 года. Мама работала воспитателем. Поэтому мое детство прошло здесь. Это был спальный корпус, рядом стояли еще две усадьбы.

Здание принадлежало детям до 1966 года, пока его не превратили в жилой многоквартирный дом. Флигели снесли, построив на их месте профилакторий завода «Буревестник».

На фоне стандартных многоэтажек здание всегда выделялось. В народе его называли «дом Мерклинга» или просто «терем». Где-то в 1980-е годы гатчинский «терем» подновили и покрасили в ярко-голубой цвет. С тех пор ремонтов не было.

Старый дом был жилым до 2022 года, люди переехали по программе переселения из аварийного фонда. Но так как дом – вновь выявленный объект культурного наследия, просто снести его нельзя. Дом был выставлен администрацией на торги, и покупатель нашелся. Проданное имущество включает нежилое здание площадью 431,8 кв. м и земельный участок площадью 634 кв. м или 6 соток. Виды разрешенного использования - бытовое обслуживание, магазины, деловое управление. Но так как это выявленный объект культурного наследия, проданное имущество имеет обременение. Теперь каждый шаг потребует согласований. Проектированием и восстановлением исторического объекта должна заниматься только специальная лицензированная организация. При этом во внешнем и техническом облике что-либо сильно менять нельзя, а уж тем более сносить здание.

На прошлой неделе жители близлежащих домов услышали, как в доме начали проводить какие-то работы, и поставили под сомнение их легитимность. Комиссия областного комитета по сохранению культурного наследия после жалоб жителей вынесла предостережение собственнику объекта культурного наследия и заставила работы приостановить.

Судя по реакции в соцсетях, гатчинцы, вспоминая печальную судьбу большинства деревянных зданий, опасаются, что дом снесут, а на удачно расположенном участке возведут, к примеру, торговый центр или многоэтажку.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой, комментируя ситуацию, утверждает, что выводы жителей необоснованны, снести здание нельзя.

Татьяна Можаева