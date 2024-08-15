Для гатчинских пешеходов

В Мариенбурге в этом сезоне ремонтируется улица Рошаля – делается водоотведение, обустраивается тротуар, меняется дорожное покрытие проезжей части. Работы идут полным ходом.

Практически готова пешеходная дорожка на улице Воскова, ведущая от железнодорожной станции в сторону Корпиковского шоссе – осталось привести в порядок прилегающую территорию: поставить скамейки, поса-дить декоративные кусты. В ходе очередного объезда территории глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим выразила искреннюю благодарность жителям за их активную позицию и предложения по благоустройству микрорайона.

Благодаря беспокойству жителей, в том числе, на повестке дня стоит обустройство тротуаров и на других улицах. В список входят Заводская, Пушкинская и Офицерская, а также улица Бородина.

Жители Новопролетарской улицы в Химози тоже ждут тротуара.

- Принимать отдельные решения по обустройству тротуаров без ремонта полотна проезжей части нецелесообразно и технически неправильно, – отметила Людмила Нещадим. – Принято решение по организации тро-туаров в этом году на улицах Бородина и Офицерской. По Пушкинской улице и Корпиковскому шоссе вопрос будет решаться в плановом порядке. На Новопролетарской улице тротуар будет обустроен там, где это возможно.

Начался капитальный ремонт двора в Гатчине на улице Урицкого, 22 – улице К. Маркса, 59а, 59б. Комплексное благоустройство в рамках муниципальной программы предусматривает

обустройство тротуаров, парковочных мест, проездов и газонов.

В соседнем дворе – возле дома № 20-а на Урицкого – работы близятся к завершению. Здесь благоустройство включало замену инженерных коммуникаций – менялись трубы водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей. Появились современные спортивная и детская площадки.

В разгаре – благоустройство сквера «Юность», за которым с особой радостью наблюдают гатчинцы.

Активизировались работы по обустройству обширного общественного пространства на улице 120-й Гатчинской дивизии. Здесь завершили замену инженерных коммуникаций и продолжают мощение пешеходных дорожек, установку декоративных элементов. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Андрей Соколов