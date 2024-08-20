Икона Параскевы Пятницы прибыла в Покровский собор Гатчины
В воскресенье, 18 августа, в Покровский собор Гатчины прибыла икона Параскевы Пятницы. Здесь она пробудет до 15 часов 25 августа, после чего отправится в Александро-Невскую Лавру.
Рубрики: Религия
Чудотворная икона Параскевы Пятницы была явлена в пятницу накануне праздника св. пророка Ильи в поселке Ильеши. С тех пор этот день и называется Ильинской пятницей.
- Многие православные христиане Гатчины в этот день едут в Ильеши, чтобы поучаствовать в крестном ходе от храма к месту явления образа Параскевы Пятницы. Гатчинцы помнят, как в свое время на протяжении многих лет чудотворный образ прибывал в Покровский собор, и у жителей была возможность прикоснуться к великой святыне. Традиция возрождается, - рассказывает староста Покровского собора Гатчины Геннадий Богданов.
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