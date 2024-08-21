В микрорайоне «Аэродром» ремонтируются теплотрассы

Ремонт выполняется по госпрограмме «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области». Это масштабное продолжение работ. В прошлом году специалисты заменили коммуникации от тепловой камеры №10 в районе площади Богданова до камеры №11 на улице Зверевой. В конце июля этого года началась замена еще около 800 метров трубопроводов. Это три участка от дома №11 до дома №20 по ул. Зверевой. Подрядчик - компания «НеоСтрой».

- Сейчас сварщики готовят временные трубопроводы для подачи горячего водоснабжения на период ремонтных работ, - пояснила главный инженер Мария Свягина. - Затем будет выполнено подключение к существующей трассе. Неудобства, естественно, будут, потому что на момент переключения будет остановка горячего водоснабжения. А дальше пойдет сама работа. Вторая остановка произойдет, когда после окончания ремонтных работ на трубопроводах мы переключимся с временной теплотрассы на постоянное теплоснабжение.

Трубы укладываются 530 миллиметров в диаметре в теплоизоляционной пенополиуретановой оболочке. Гарантийный срок службы - 15-25 лет. Будут новые современные камеры и новая запорная арматура. А также предусмотрена система оперативно-дистанционного контроля.

Сейчас на первых двух участках бригады рабочих, машинисты экскаватора, сварщики, монтажники трудятся шесть дней в неделю. Когда начнется монтаж постоянной теплотрассы, на участок выйдет еще больше рабочих.

Третий участок под замену расположен между домами по ул. Зверевой, 18/3 и Зверевой, 20. От дороги до тепловой камеры №15. Камера здесь в очень плохом состоянии. Это чудо, что она дожила до наших дней. В камеру приходит труба диаметром 500 мм, а из нее идет разветвление труб меньшего диаметра на все дома. Это очень ответственный участок.

- Здесь тоже будет меняться все. В планах закончить работы к концу сентября. На участке вдоль ул. Зверевой напротив «недостроя» проходит надземная теплотрасса – это следующий этап. Обязательно будем предусматривать финансирование, - сообщила главный инженер «Тепловых сетей».