Путь воина

Первый боевой опыт Алексей получил ещё на Кавказе, во время второй Чеченской кампании. Там же он заслужил первую серьёзную боевую награду.

– В Чечне проходил службу младшим сержантом. Выполняли задачи по зачистке республики от террористов. Здесь и была моя первая награда – медаль Жукова. Тогда мне удалось задержать боевика, который пробрался на наши боевые позиции, – вспоминает Алексей.

После увольнения из армии ветеран вернулся на «гражданку», работал на заводе, а также в военной охране. Его жизнь вновь изменилась после повестки на СВО.

– Как закончился контракт, вернулся к обычной жизни в родной Туве, далее работал на заводе в Санкт-Петербурге. Наверное, как у многих людей, у меня всё перевернулось в жизни с началом спецоперации. Так, после мобилизации попал в одну из мотострелковых бригад, где стал командиром взвода, – говорит герой.

На фронте офицер получил тяжёлое ранение, после которого не смог вернуться в зону боевых действий. Но и уходить из армии тоже не стал – старший лейтенант решил продолжить служить России.

– После удара дрона лишился кисти. Военно-врачебная комиссия поставила мне категорию «ограниченно годен». И тогда я решил, что несмотря на инвалидность, хочу быть полезным обществу и буду продолжать службу рядах Вооруженных сил. Так занял должность ведущего специалиста-эксперта во Всеволожском военкомате, – рассказывает наш собеседник.

За выполнение задач СВО Алексей Бошкажик был удостоен ордена Мужества. Свою награду герой делит со всеми подчиненными, как и полагается настоящему командиру. Тем более что смекалка его бойцов неоднократно помогала сорвать планы врага.

– На передовой часто бывает, что после артобстрелов растительности почти нет – обгорают и опадают листья с деревьев. Приходилось искать способы, чтобы замаскировать позиции. В одном месте мы обнаружили зёрна пшеницы, которые посадили. А там же почва плодотворная – посеял, два-три дня, и уже всход травы. Это самая натуральная маскировка! – улыбается Алексей.

Ранение ветеран СВО перенёс не так просто, однако пройти период реабилитации помогли жена и врачи.

– После эвакуации и прибытия в госпиталь моё психологическое состояние было тяжёлым. Думалось: как жить дальше? – вспоминает Алексей. – Но жена вытянула из этого уныния. Врачи помогли с реабилитацией и получением протеза. Инновационный протез из Сколково я получил за 1,5 месяца.

Не осталась в стороне и Ленинградская область – ветеран получил комплексную поддержку от 47-го региона.

– При поступлении в институт моему сыну не хватило несколько баллов, он не уложился в отведённое время. Тогда я решил обратиться за помощью к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко и Фонду «Ленинградский рубеж». Сыну дали повторную возможность сдать вступительный экзамен, и в этот раз он воспользовался шансом, – гордо говорит ленинградец.

Завершил беседу Алексей планами на дальнейшую жизнь после СВО и пожеланиями сослуживцам на фронт:

– СВО закончится, будет Победа, ребята вернутся домой. А я буду дальше служить России до ухода на пенсию. Парни, за нами правда, поэтому мы победим! Мы с вами!

Материал предоставлен фондом «Ленинградский рубеж»