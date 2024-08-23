До Нового Колена - по шести полосам

Контракт на выполнение работ стоимостью более 14 млрд рублей в августе заключило ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Работы развернутся с 59-го по 68-й км: от деревни Старые Черницы в сторону Пскова существующая трасса частично будет расширена с двух до шести полос, частично построена заново, в том числе в обход Никольского и Нового Колена.

Это значительно улучшит экологическую обстановку в населенных пунктах и позволит обеспечить высокий уровень безопасности всех участников движения.

В составе участка возведут одну развязку на 68-м км – там, где пересекутся старое и новое направление федеральной дороги, три путепровода - один над региональной дорогой 41К-103 Никольское – Шпаньково, второй над муниципальной дорогой 41К-485 «Подъезд к деревне Тихковицы», третий – в составе будущей развязки. Два скотопрогона в насыпи дороги построят на 64-м и 67-м км, в местах пересечения трассы с путями миграции диких животных.

При строительстве и реконструкции участка предстоит отсыпать свыше 2 млн кубометров песка и щебеночно-песчаной смеси, переустроить сети связи, выполнить устройство шумозащитного остекления в расположенных рядом с дорогой домах, установить шумозащитные экраны высотой 3 м и общей протяженностью более 1900 м.

На всем протяжении смонтируют линии искусственного освещения, установят металлическое барьерное ограждение.

Новый участок трассы Р-23 будет соответствовать параметрам IБ категории, ширина проезжей части составит 22,5 м, ширина разделительной полосы – 5 м. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2028 году.

Напомним, что модернизация федеральной дороги Р-23, соединяющей Санкт-Петербург, Ленинградскую и Псковскую области и ведущей к границе с Республикой Беларусь, остается одной из ключевых задач ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В то же время это долгожданное событие для многочисленных дачников, жителей области, работающих в Пскове или Петербурге, транзитных грузоперевозчиков. В 2020 году завершилась реконструкция обхода Гатчины, который частично был расширен до шести полос, а частично построен заново. В 2022 году заключен контракт на реконструкцию следующего участка за Большими Колпанами в районе Лядино – с 54-го по 59-й км. Объекты включены в федеральный проект «Развитие федеральной магистральной сети» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Одновременно в Ленобласти продолжается капремонт участков этой дороги, в рамках которого дорогу расширяют с двух до четырех полос. Два года подряд вводились в эксплуатацию после капремонта участки со 157-го по 178-й км. Аналогичные работы продолжаются сейчас с 80-го по 111-й км.

Текст и фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»