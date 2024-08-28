«Волжский вояж» для членов семей участников СВО

Путешествия по историческим местам России организованы в рамках соглашения о сотрудничестве между фондом «Защитники Отечества» и компанией «РЖД Тур», при поддержке ОАО «РЖД» и Министерства обороны России. Участие в четырехдневном туре «Волжский вояж» в рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем» приняли пятнадцать гатчинцев, включая детей.

В тур по волжским городам отправились из Москвы на специальном туристическом поезде с комфортабельными вагонами, рестораном и детской зоной. Трансфер до Москвы и обратно в Гатчину помогла организовать администрация Гатчинского района.

Участники тура посетили Казань, Йошкар-Олу и Нижний Новгород. В каждом городе для туристов была предусмотрена обширная программа. Гатчинцы изучали местные достопримечательности, посещали интересные экскурсии, выставки и концерты, знакомились с национальной кухней, с обычаями и секретами ремесла местных мастеров. В столице Татарстана они посетили Казанский кремль, познакомились с современной архитектурой города, национальной кухней и ремесленными мастерскими. В Йошкар-Оле путешественники посетили культурные объекты, узнали тайны народа мари, загадали желание у Йошкиного кота. В Нижнем Новгороде полюбовались панорамой слияния Волги и Оки, посетили Кремль и узнали секреты производства стекла на новгородской стеклодувной фабрике.

Путешественники вернулись из Москвы в Гатчину 24 августа. В гатчинском филиале фонда «Защитники Отечества» их встретили социальные координаторы, предложив чаепитие. В теплой уютной обстановке участники поездки поделились своими впечатлениями и эмоциями.

Среди гатчинских путешественников — семья погибшего на фронте СВО артиллериста Дмитрия Андреева. У его вдовы Светланы — шестеро детей. В путешествие по волжским городам она отправилась вместе с четырьмя из них.

«Наша семья очень благодарна фонду за эту поездку, - делится Светлана. - Я и дети просто в восторге! Столько впечатлений и эмоций, вы не представляете! Мы очень подружились с ребятами из других филиалов фонда, из других регионов. Нашли много новых друзей и теперь будем обязательно общаться. Спасибо вам за то, что не бросаете нас наедине с бедой и помогаете вернуться к нормальному образу жизни».

Как рассказала заместитель руководителя филиала фонда Екатерина Смирнова, это уже не первое путешествие для благополучателей фонда, организованное этой организацией.

«На протяжении года мы организуем поездки в Беларусь, на Валаам и по Ленинградской области, - говорит Екатерина. - В рамках проекта «Своих не бросаем» уже совершено две поездки с «РЖД Тур».

Подготовила Юлия Лысанюк