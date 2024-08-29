Под лежачий камень вода не течёт

«Работа с молодёжью должна быть современной и устремлённой в будущее» – эти слова Президента Владимира Путина о молодёжной политике относятся и к Ленинградской области. Команда47 поддерживает активных парней и девушек: от обучения и поиска будущей профессии до привлечения к патриотической работе и выделения грантов на интересные проекты. Подробнее о работе с подрастающим поколением «Ленинградской панораме» рассказала председатель областного комитета по молодёжной политике Марина Григорьева.

Регион для жизни

– Марина Андреевна, какие основные проблемы и вызовы стоят перед молодёжью в нашем регионе?

– Проблемы и вызовы, конечно, зависят от возраста. Когда ты молодой человек, школьник – это выбор профессии. В более осознанном возрасте – это вопросы о поиске достойного человека и спутника по жизни, экономические проблемы. Всё точно так же, как и везде. Один из главных вопросов конкретно для нас – отток молодёжи в Санкт-Петербург.

Важно понимать, что Ленинградская область – это реально регион возможностей, который по уровню жизни входит в десятку лучших регионов Российской Федерации. Уверена, что именно здесь, если ты хочешь, ты сможешь найти себя.

– Какие программы комитет предлагает для поддержки и развития молодёжи?

– В нашем регионе программ много, и их предлагают разные комитеты. Можем выделить несколько основных от нашего ведомства.

Во-первых, гранты для физических лиц. Любой человек от 14 до 35 может получить как гранты губернатора Ленинградской области, так и гранты Федерального агентства по делам молодёжи до полутора миллионов рублей. Кроме этого, есть гранты для НКО в комитете общественных коммуникаций. В комитете по поддержке малого и среднего бизнеса есть гранты на открытие своего дела для молодёжи до 25 лет. Лучшие инициативы получают поддержку до 500 тысяч рублей. В комитете по туризму есть гранты на создание своего туристического бюро. Так что возможностей много, раньше такого не было.

Во-вторых, форумная кампания. В России более 40 форумов различной направленности: для экологов, рабочей молодёжи, предпринимателей и молодых талантов. Ребята могут пройти отбор на конкурсной основе, и мы бесплатно их отправим. Главное – быть активным и не забывать подавать заявки.

В-третьих, можно реализовать себя в сфере добровольчества, ведь человеку свойственно помогать. Яркий пример – акция «Мы вместе», участие молодых волонтёров в поддержке участников спецоперации и их семей. Сейчас мы также собираем гуманитарную помощь для Курска во всех городах Ленинградской области.

– Вы сказали, что сейчас стало больше разных грантов, фондов. С чем это связано?

– Государство хочет, чтобы молодёжь развивалась на родной земле. Если посмотреть на другие страны, то там намного меньше возможностей. Хочется отметить, что впервые в истории России появился указ о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Он является отправной точкой для развития новой идеологии и формирования будущего поколения.

Просвещение и воспитание

– Как вы сотрудничаете с образовательными учреждениями, общественными организациями и бизнесом для реализации молодёжной политики?

– Существует большой спектр общественных организаций, например, «Волонтёры Победы», «Российский союз сельской молодёжи», «Российский союз молодёжи», «Юнармия». Мы стараемся оказывать им поддержку: практически для каждого закладываем смену в нашем образовательном молодёжном центре и помогаем с формированием актива. Также мы реализуем совместные проекты. Например, сейчас будет формироваться волонтёрский корпус 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы также начали взаимодействовать с работающей молодёжью, запустив новый проект. Хочется, чтобы ребята у себя на предприятиях вели социально активную деятельность.

– Какие молодёжные проекты запомнились, были успешными в прошлом и нынешнем годах?

– Одна из самых ярких историй – это создание мюзикла «Ничего невозможного нет». Были проведены кастинги по Ленинградской области, пришли совершенно новые для нас ребята. Они написали либретто, музыку и буквально за 4 дня поставили шикарный спектакль, который уже показывали на высоких сценах. Это очень крутой социальный эксперимент. С нами работали артисты из проекта «Танцы со звёздами», что говорит о высоком качестве продукта.

Будущее страны

– Нужна ли в России особенная стратегия для молодёжной политики?

– Да, однозначно нужна стратегия на федеральном уровне. Стратегия – это правильно, потому что стратегический документ – это образ, к которому мы стремимся.

– Как вы оцениваете уровень участия молодёжи в общественной жизни региона?

– Есть к чему стремиться. Нам нужно задействовать не только активную, но и просто обычную молодёжь. Первая всегда придёт. А вот как заинтересовать вторую – это большой вызов.

– Какие меры принимаете для повышения этого уровня?

– Сейчас будем открывать в Гатчине областной молодёжный центр в рамках реализации проекта «Регион для молодых». Плюс ко всему, у нас есть образовательная смена для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Как правило, они становятся одними из самых активных, если к ним подобрать правильный подход. Конечно, интерес молодёжи сейчас больше, что обусловлено непростым состоянием страны. Все понимают, что нужно выходить и помогать государству.

Работа с умом

– Какие меры принимаются для поддержки талантливой молодёжи и её профессионального развития?

– В рамках профессионального развития большая работа ведётся нашими коллегами из комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. А вот что касается талантливой молодёжи, здесь стоит рассказать про форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» и фестиваль «Таврида-АРТ», которые ежегодно проходят в Крыму. Для каждого участника там открываются возможности показать свои таланты, познакомиться с единомышленниками, получить гранты для реализации своих проектов. Кроме того, существует студенческий конкурс «Российская Студенческая Весна» Ленинградской области – фестиваль для творческой студенческой молодёжи. Он является официальным региональным отборочным этапом Всероссийского фестиваля «Российская Студенческая Весна». Победители получают путёвку на самый массовый творческий проект в России.

– Как вы взаимодействуете с молодыми лидерами и активистами для обмена опытом и идеями?

– Всех наших молодых и активных ребят мы стараемся аккумулировать и собирать в одно большое и динамично развивающееся сообщество. Вся молодёжь, которая участвует в проектах, регистрируется на сайтах АИС «Молодёжь России» и «Добро.ру». Дальше с ними взаимодействуют мои коллеги. Отдельно хочу сказать, что ведётся работа с участниками форумов: перед тем как отправлять людей, мы с ними встречаемся и обмениваемся информацией.

В принципе, с каждым годом охват молодёжи растет на 40%. Мы всегда открыты, включая все соцсети, в том числе личные страницы. Даже мне можно написать, а дальше я соединю с нужными сотрудниками, если есть какие-то идеи.

– Какие меры принимаются для профилактики негативных явлений среди молодёжи?

– Наша самая главная задача – это работать с мозгом, чтобы ребята понимали и анализировали. Больше ликбеза, больше разъяснений, что к чему. Для этого существуют Центр патриотического воспитания, круглогодичный Центр компетенций «Безопасность и профилактика», проект «Ленинградская область – территория БезОпасности» и смены с трудными подростками.

– Что бы вы пожелали молодёжи?

– Не останавливайтесь! Под лежачий камень вода не течёт. Если вы реально будете действовать, ставить цели, то вокруг много людей, которые готовы помогать. Всё зависит только от вас.

Беседовала Анастасия Круглова