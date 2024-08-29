Семейные пары чествовали в день любви и верности
8 июля в России традиционно отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии этого праздника в «Вересковой усадьбе» поздравляли семьи, которые в мире и любви прожили несколько десятков лет.
Рубрики: Общество
Семейным парам и членам их семей подарили букеты из ромашек – символа праздника, и вручили медали «За любовь и верность». А мастера «Вересковой усадьбы» вручили виновникам торжества уникальные ромашки – сделанные своими руками с пожеланиями на каждый день.
Материалы подготовлены рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.