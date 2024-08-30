«Ночь света-2024» в Гатчине: магия света, искусства, истории

В этом году «Ночь света» объединила более 150 специалистов по светодизайну, медиахудожников, работников театров и архитекторов. Свои работы представили художники из Венгрии, Китая, Индонезии, Испании, Москвы, Казани и Санкт-Петербурга.

Уже первая «Ночь света» началась с больших очередей у входа в парк. Ожидая открытия фестиваля, люди томились в предвкушении чуда. И они не были разочарованы — это «обыкновенное» чудо, сделанное человеческими руками, состоялось.

В этом году фестивальный маршрут составил около 5 км. В него вошли 32 локации, на которых разместилось около пятидесяти световых объектов. Каждую локацию можно без труда найти с помощью интерактивной карты. Организаторы фестиваля рекомендуют проходить по маршруту по часовой стрелке. Впрочем, в какой-то момент перестаешь думать о логистике и просто погружаешься в очарование невероятной игры света, теней и объединившей их беспредельной человеческой фантазии.

На три ночи гатчинский Дворцовый парк преобразился, на время меняя привычные представления об истории, культуре, психологии, материальном и духовном. При этом, по словам директора фестиваля Ольги Оршанской, одной из главных задач «Ночи света» традиционно остается не интервенция, а интеграция, максимально бережное и органичное встраивание современных технологий в строгий ландшафт Гатчинского дворцово-паркового ансамбля.

В этом году тема «Ночи света» — «О человеческом». Тема глобальная и глубокая, позволяющая каждому художнику раскрыть свой взгляд на природу человека и его место в этом мире. И для этого художники используют все средства и технологии, доступные современному искусству.

В иммерсивных экспозициях высокотехнологичные вещи без труда сочетаются с аналоговыми. Инсталляции, созданные с помощью лазерных лучей, нейросетей, дополненной реальности, генеративной графики, словно вступают в диалог со скульптурами, деревьями или обычными настольными лампами. Чистое созерцание, как, например, грандиозный видеомейпинг на дворцовых фасадах, или прямое взаимодействие с искусственным интеллектом — каждый раз это действительно маленькое чудо и, уж точно, большое удивление. Полный эффект погружения достигается с помощью специально подобранной для каждого арт-объекта музыки.

Желающие, проголодавшиеся или слегка замерзшие гости фестиваля могут на время вынырнуть из магии «Ночи света», подкрепившись и согревшись чаем в мини-кафе в нескольких точках маршрута.

Напомним, «Ночь света» в этом году проходит в течение трех ночей - 29, 30 и 31 августа, с 21:00 до 03:00.

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой