Для чего форели башня?

Форелевая башня – особенное место на территории музейного комплекса в деревне Извара Волосовского района. Сюда, осмотрев господский дом, обычно направляются посетители старинной усадьбы.. Прикоснулся к истории Форелевой башни и корреспондент «Ленинградской панорамы».

Вид с открытки

Усадьба Рериха в Изваре удивляет своими просторами – 60 гектаров земли в окружении исконно русских пейзажей. Идёшь по дорожке мимо незамерзающих прудов, краем глаза замечаешь диких пчёл, что роятся возле толстых стволов деревьев, вдыхаешь луговые ароматы, наслаждаешься пеним птиц… Несколько неспешных минут в единстве с природой – то, чего здорово не хватает городскому жителю. Шагаешь, сам себе завидуешь.

И вдруг в эту идиллическую картину врывается интрига – трехэтажная башня в стиле северного модерна. Нижние этажи из бутового камня, третий – из красного кирпича, узкие окна, островерхая крыша. Необычное здание стоит на берегу Изварского озера в окружении склонившихся к глади воды ив. Чудесный, почти открыточный вид!

Люди обходят постройку, заглядывают в заколоченные окна. Дверь закрыта. Внутрь не попасть уже много десятилетий. Какие же тайны хранит эта удивительная башня?

Сотрудники музейного комплекса поясняют: более ста лет назад здесь располагалось большое промышленное предприятие. Его открыл Александр Петрович Верландер, человек-новатор. В 1900 году он купил у Рерихов имение и начал развивать, как бы сейчас сказали, его сельскохозяйственный потенциал.

«Фишкой» Верландера стала ферма по разведению форели. Как раз в башне мальков и выращивали.

Рыбный завод действовал здесь и в советскую эпоху – он прекратил работу только в 60-х годах прошлого века. Форелевая башня, утратив функционал, стала эффектным пунктом прогулочных маршрутов гостей Извары. Однако время постройку не щадило.

Вторая жизнь старой башни

Посмотреть, как был устроен бывший рыбзавод, крайне любопытно. И, судя по всему, скоро у гостей Извары появится такая возможность. Музейное агентство Ленинградской области выиграло грант на реставрацию Форелевой башни и создание в ней музейной экспозиции. Их проект «Для чего форели башня» победил на конкурсе «Индустриальный эксперимент» благотворительного фонда Владимира Потанина.

Сделать предстоит много. Работы продлятся до февраля 2026 года. Стартуют они с нулевой точки. Форелевая башня реставрируется впервые.

В первую очередь будут выполнены консервация объекта и противоаварийные мероприятия. После проведут необходимые изыскания и исследования с целью сохранить аутентичность здания: для этого нужно собрать сведения об используемых материалах и технологиях, ознакомиться с архивными данными. Следующим этапом станут историко-культурная экспертиза и согласование проекта реставрации.

По мнению Леси Колесниковой, директора Музейного агентства Ленобласти, этот грант – большая удача для региона. В стране подобных объектов индустриального наследия – по пальцам пересчитать. И у 47-го региона появилась возможность на внебюджетные средства интегрировать простаивавшее сооружение в культурный, туристический, а возможно, и экономический оборот. Плюс дать импульс развитию музея-усадьбы.

Планы и перспективы

Мне повезло – в числе счастливчиков я попала на эксклюзивную экскурсию по башне. С величайшими предосторожностями, строго соблюдая правила безопасности, нам показали внутренние помещения.

Что скажу – Верландер был гением инженерной мысли. Он всё учёл!

Никита Барабанщиков, генеральный директор строительно-реставрационной компании, считает, что здешний форелевый завод – образец грамотного и бережного использования природных ресурсов. Башня была одновременно водонапорной, электростанцией, рыбным хозяйством.

В производственной части цокольного этажа сейчас сухо, хотя раньше здесь стояла вода. Её качали из озера, где бьют родники и круглый год температура 4 градуса по Цельсию. Вода омывала ёмкости с молоком, которое не кисло в естественном холодильнике. Электромотор, от которого работал насос, также снабжал энергией поместье.

Поднимаемся выше. Здесь в больших садках росли радужная и свирская форель, а также стерлядь. Через год рыбу по желобам выпускали в озеро, в природный вырастной питомник. На третьем этаже размещалась лаборатория с образцами эмбрионов и взрослых особей.

Сейчас эти помещения пустуют, оборудование не сохранилось. Зато на самом верху стоит целёхонек исторический гигантский бетонный чан. Он служил водонакопителем. Ведёшь ладонью по шершавой стенке, констатируешь – с толком прадеды к делу подходили.

Как Форелевую башню впишут в культурно-исторический контекст музея-усадьбы? Какие откроют выставки? Все мои собеседники – архитекторы, реставраторы, музейные работники были единодушны: экспозиционный потенциал высок.

В смелых мечтах – воссоздание рыбной фермы. Согласитесь, полный восторг – увидеть действующий инкубатор для молоди, желоба, чаны… Это интересно и детям, и взрослым. Туристы же валом повалят!

Сохранить атмосферу

Нынешний год в музее-усадьбе проходит под знаком юбилея Николая Рериха. Девятого октября грядёт празднование 150-летия художника, путешественника, общественного деятеля, философа.

К юбилею прихорашивают парк. С восточной стороны дома восстановили розарий. Высадили почти восемьсот кустов роз, включая те, что на Розовой аллее. С веранды она видна меж деревьев. Напротив веранды прижились липы и чёрная ольха. Близ сарая, где была мастерская Николая Константиновича, появились молодые дубки.

Свои перемены и в яблоневом саду. Здесь сотрудники музея разбили грядки с пряными травами. На них растут тимьян, мелисса, шоколадная и лимонная мята, эхинацея. Между крепких, увешанных румяными плодами яблонь набирают силу тоненькие деревца. На ленточках обозначены сорта – Сенат-Орловский, Жигулевское, Богатырь, Иедзену.

– В России не так много дворянских усадеб, где чётко прослеживаются характерные черты паркового искусства. Поместье Рерихов именно такое. С аллейными посадками, плодовым садом, оранжереей, аптекарским огородом, хозяйственными постройками, конюшней, пейзажным парком, плавно переходящим в естественное природное окружение, – объясняет архитектор, ландшафтный дизайнер Ольга Долгих. – На мой взгляд, главное – не досконально восстановить исторический облик парка, а создать образ, атмосферу русской дворянской усадьбы. Имения дворян были самодостаточным кусочком мира, гармоничным от а до я. Мне кажется важным показать, как это было, на примере Извары.

Гармония – очень правильное слово в рассказе о музее-усадьбе. Рерих считал стремление к природе «единственной дорогой жизни человека». Он был убеждён, что вмешиваться в жизнь окружающего мира следует так, дабы не исказить его первобытный образ.

В Изваре по сей день следуют этому завету. Объекты культурного наследия органично вписаны в окружающую среду, а все новации аккуратны и деликатны.

Людмила Кондрашова

Фото предоставлены Музейным агентством Ленобласти.