20 лет бесланской трагедии

Торжественно-траурное мероприятие с участием школьников состоялось перед зданием гатчинского военкомата на улице Киргетова, у памятника воинам-интернационалистам. Организаторами и ведущими церемонии выступили сотрудники, студийцы и волонтеры Гатчинского Дворца молодежи.

В мероприятии приняли участие руководители Гатчинской администрации, представители общественных организаций, учащиеся школ №1 и №9, морские кадеты школы №11 и юнармейцы.

- Эта дата была установлена в России в 2005 году - в память о трагических событиях в городе Беслане, произошедших с 1 по 3 сентября 2004 года. В результате теракта в городской школе № 1 погибли более трехсот человек, среди них - 186 детей. В этот день мы с горечью и болью вспоминаем жертв террористических атак последних десятилетий, погибших заложников и отдаем дань памяти и уважения сотрудникам спецподразделений, выполнившим свой воинский и служебный долг при проведении антитеррористических операций и освобождении заложников, - сказал заместитель главы администрации по развитию социальной сферы Павел Иванов.

- Прошло уже 20 лет. Невинно убиенные дети могли бы вырасти, получить профессию, завести семью и родить детей, но террористы отняли у них жизнь. Теперь мы каждый год приходим сюда, чтобы почтить их память и решительно сказать: «Нет террору!». Ни в какой форме терроризм не должен существовать на земле. Показателен факт, что среди детей, которым посчастливилось выжить и преодолеть тот ужас, есть те, кто осознано выбрал профессию врача и военного. Чтобы спасать человеческие жизни и защищать мирных людей. Сейчас они борются с неофашизмом в зоне специальной военной операции. Значит, жизнь сильнее смерти, добро сильнее зла! - уверена председатель Совета ветеранов войны и труда Гатчинского района Людмила Голубева.

В память о погибших участники зажгли лампады и выложили у подножия памятника фразу «НЕТ ТЕРРОРУ!». В завершении мероприятия присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.

Татьяна Можаева