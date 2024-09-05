Ленинградцев приглашают принять участие в международной Школе Интернет-БЕЗопасности молодежи

Заявки на форум могут подать молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет до 9 сентября по ссылке: https://clck.ru/3ChNgp. Необходимо решить кейс или представить идеи собственных социальных проектов.

«Каждое новое событие от мастерской «Сенеж» становится сильнее! В этот раз III Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи просто пестрит громкими партнерами от Администрации Президента РФ и Минцифры до мощных холдингов VK, Ростелеком, Яндекс и Газпром-Медиа. Именно на таких форумах ребята находят себе уникальные стажировки и знакомства, которые просто не могут случиться в обычной жизни», — отметил медиаменеджер, выпускник «Мастерской новых медиа» Александр Гуков

Проект организован Университетом имени О. Е. Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Партерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» и федеральный проект «Цифровая Россия».