От императорского прошлого – к комфортному будущему

От статуса города – к статусу столицы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подхватил эстафету Павла I и продолжил дело утверждения Гатчины в особом статусе: 3-го апреля 2023 года Гатчина официально стала столицей Ленинградской области, глава региона подписал соответствующий указ. В основе выбора столичного города лежали не только географические и экономические, но и глубокие исторические и культурные предпосылки.

Гатчина имеет богатейшую историю. Дворцово-парковый ансамбль строился с 1765 года на протяжении целого столетия по проектам выдающихся архитекторов – А. Ринальди,

В. Бренны, Н.А. Львова, Р.И. Кузьмина, А.Д. Захарова. Венценосные хозяева Гатчины были яркими представителями градостроительной культуры своего времени. Каждый из них старался приблизить город к тому архитектурному облику, которому, по его мнению, должна была соответствовать архитектура всего государства. В результате Гатчина – наряду с Венецией, Римом, Парижем и Санкт-Петербургом – находится в списках ЮНЕСКО как город, в котором под патронат взяты не отдельные памятники, а исторический центр целиком.

Поскольку в конце XIX в. Гатчина стала местом пребывания царского двора, было обращено внимание на благоустройство города: устраивались дренажи для осушения местности, начались работы по устройству канализации, городского водопровода от Серебряного озера, уличного освещения электрическими фонарями, по мощению улиц, озеленению. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже Гатчина была признана самой благоустроенной среди малых городов России.

Влиятельные владельцы, архитектурные шедевры, бурное развитие промышленности и, к сожалению, разрушения войны – всё это оставило свой отпечаток на облике города. Сбросив иго фашистской оккупации, город восстал из руин, обзавелся новыми микрорайонами, промышленными предприятиями. Но даже в условиях динамичного развития исторический центр Гатчины с его архитектурным ансамблем всегда вызывал особую ностальгию по красоте императорской резиденции. Именно поэтому в последние десять лет были предприняты масштабные усилия по возрождению исторических объектов.

Гатчина – город научно-промышленный

По численности населения Гатчина занимает второе место в Ленинградской области и насчитывает около 92 тысяч человек, что составляет более 35 % от численности всего Гатчинского округа.

Сегодня Гатчина – это город науки и высокотехнологичной экономики. Доминирующее положение в реальном секторе экономики занимают обрабатывающее производство, машиностроение, производство строительных материалов, пищевых продуктов.

Наиболее крупные промышленные предприятия города: ООО «Галактика», Гатчинский хлебокомбинат, ОАО «ЭЛТЕЗА», АО «ОДК-Сервис», завод «Буревестник», Гатчинский ССК, производственное объединение «Баррикада», НПК «Приматек», «Электроприбор», завод «Кризо» и другие. На долю товаров, работ и услуг, производимых в Гатчине, приходится более 35% от всего производства Гатчинского округа. Девять предприятий Гатчины включены в региональный и федеральный перечни системообразующих предприятий. Отдельного внимания заслуживает Петербургский институт ядерной физики.

Сегодня Гатчина не просто «ожила» – она шагнула в будущее. Статус административного центра Ленинградской области стал не только символом признания, но и мощным стимулом для дальнейшего развития.

Медицина и образование – в приоритете

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий – Гатчинский ГИЭФПТ – вошел в список лучших вузов страны. Сегодня здесь учатся 4600 студентов на шести факультетах высшего и среднего профессионального образования по 45 программам обучения.

Гатчинские школы входят в ТОП-15 по итогам интегрированной оценки качества образования в Ленинградской области.

Медицина в Гатчине взяла курс на модернизацию. В Гатчинской клинической межрайонной больнице проводят операции в области кардиологии, сосудистой патологии, для плановых операций открылось второе травматолого-ортопедическое отделение. Гатчинская стоматологическая поликлиника получила особый знак качества «Одобрено Ассоциацией стоматологов Санкт-Петербурга».

Шестой год в Гатчине работает Ленинградский областной перинатальный центр – самый современный и высокотехнологичный медицинский центр в регионе, где по полису ОМС оказываются все виды медицинской стационарной помощи в области акушерства, гинекологии и неонатологии.

Проекты, меняющие город

В Гатчине реализован ряд проектов, направленных на благоустройство исторического центра. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» за пять лет благоустроено 7 общественных пространств, отремонтировано 44 дворовых территории, построено 37 детских и спортивных площадок.

Аэропарк

Больше столетия назад в Гатчине началось профессиональное освоение воздушного пространства, было положено начало регулярным полетам на самолетах и появились первые военные летчики. Волею судеб наш город стал местом рождения русской военной авиации, однако в послевоенное время постепенно утратил эту функцию.

В новейшей истории микрорайон Аэродром получил новую жизнь. Проект благоустройства под название Аэропарк занял первое место на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Сегодня здесь создано комфортное и безопасное общественное пространство для взрослых и детей, включающее пешеходные и велосипедные дорожки, скейтпарк, открытую сцену. На некогда заброшенной территории построены бассейн (первый спортивный объект в Ленинградской области, построенный с применением механизма государственно-частного партнерства), развивается музей истории военной авиации.

Соборная

Соборная – центральная улица Гатчины, ведущая к храму. В старой Гатчине Соборная была торговой артерией города, и сейчас здесь сосредоточены разнообразные магазины, кафе, пекарни. На Соборной на протяжении всей истории города кипела жизнь. Вот и в наши дни в праздники улица становится центром притяжения, местом отдыха и проведения городских мероприятий.

В 2022 году завершено благоустройство пешеходной зоны на Соборной улице, которое проводилось в пять этапов. А сейчас подходит к завершению реконструкция Павловского кафедрального собора, претерпевшего глобальные изменения: в результате реставрационных работ собору возвращен его исторический облик.

«Юность»

В центре Гатчины расположен сквер «Юность», являющийся частью объекта культурного наследия федерального значения – бывшего госпитального городка XVIII-XX вв. В 2023 году был разработан проект долгожданной реконструкции «Юности», который получил положительное заключение историко-культурной экспертизы. Здесь предусмотрена зона тихого отдыха, детская и спортивная площадки, центральная аллея, подиум-сцена для мероприятий и двухъярусный фонтан с подсветкой. По контракту работы должны быть выполнены до 1 ноября нынешнего года.

Стадион «Спартак»

Стадион «Спартак» в центре города Гатчины был построен в 1937 году. На этом стадионе выросла целая плеяда талантливых гатчинских спортсменов, тренеров, судей. В июне 2020 года началась масштабная реконструкция стадиона.

В 2024 году «Спартак» продолжил свою славную летопись. Это современное спортивное сооружение включает легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками и секторами для прыжков в длину, высоту, с шестом; сектор для толкания ядра, новое футбольное поле с искусственным покрытием и оборудованием для футбола; многофункциональную игровую площадку для волейбола и баскетбола, крытые трибуны на 700 мест, помещения с раздевалками, тренерскими, методическим кабинетом и подсобными помещениями.

«Олимпиец» и Ледовая арена

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» на улице Чехова построен новый комплекс для спортивной гимнастики. Теперь здесь можно не только тренироваться, но и проводить соревнования разного уровня.

Строительство нового комплекса началось в 2021 году за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В Гатчине выросло не одно поколение чемпионок по спортивной гимнастике, и полвека спортшкола ждала своего зала. Теперь в «Олимпийце» тренируются новые звезды спорта – в комфортных условиях, на самом современном оборудовании.

В 2023 году на Аэродроме началось строительство долгожданной крытой Ледовой арены. Проект включает в себя ледовое поле со зрительскими трибунами, раздевалками и тренерскими, тренажерным залом и техническими помещениями. Финансируется стройка за счёт местного бюджета, однако глава региона Александр Дрозденко пообещал помочь средствами областного бюджета – проект масштабный.

ЖКХ и дороги

В Гатчинском районе стартовала программа строительства и ремонта инженерных сетей. Драйвером для нее послужила Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года, которую правительство Ленобласти утвердило в 2022 году. Уже спустя несколько месяцев в Гатчине начали масштабно менять коммунальные сети. Первым этапом – на центральных улицах Радищева, Достоевского, Красной, Хохлова, Чехова, Урицкого. Работ такой сложности и размаха здесь еще не было никогда. Систему водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения ремонтируют вместе с дорожным покрытием. Комплексный подход позволяет не портить внешний вид улиц.

Гатчина – город умный

Гатчина – участник федерального проекта «Умный город» в Ленинградской области. В этом году одним из ключевых проектов, признанных на федеральном уровне, стало создание цифровой платформы управления муниципалитетом «Единая информационная система Гатчинского муниципального района». Эта система объединяет различные модули для проведения качественных аналитических работ, формирования эффективных решений и оптимизации управления. Она упрощает электронное взаимодействие жителей с властью, повышает эффективность использования ресурсов и обеспечивает мониторинг состояния территории в реальном времени.

Также в рамках проекта «Умный город» на общественных пространствах обеспечено широкое покрытие зоны wi­-fi, внедрена система управления городским освещением с функцией диммирования, установлено порядка 300 видеокамер, проведена актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Гатчины на период до 2031, разработана графическая карта-­схема газоснабжения Гатчинского округа. Обеспечена возможность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Началось развитие электрозарядной инфраструктуры для электротранспорта.

В направлении «Городское управление» на территории Гатчины в 2022 году образован муниципальный центр управления, создан и продолжает совершенствоваться Цифровой двойник города. В этом году внедряется единая автоматизированная диспетчерская служба – ЕАДС с мобильным приложением с функцией подачи и отслеживания заявок.

В апреле 2024 года Гатчинский район был объявлен победителем II Национальной премии «Умный город» – за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. В июне на V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов Гатчина вошла в ТОП-10 городов России по индексу IQ (его рассчитали для 235 городов по 57 показателям).

Все это – результат совместной работы администрации, депутатского корпуса и жителей Гатчины, направленной на создание комфортной городской среды.

Гатчина, сохраняя свою богатую историю, динамично развивается. У города – благородное прошлое и яркое будущее как доказательство того, что исторические ценности могут прекрасно сочетаться с современными тенденциями развития.

Подготовила Екатерина Дзюба