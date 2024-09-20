Двенадцать «апостолов» блокадного неба

ПВО в блокадном Ленинграде

В первую блокадную зиму Ленинград переживал до тридцати налетов за ночь. Предотвратить внезапное появление противника в небе стало задачей жизненной важности. Вражеской авиации противостояла Ленинградская армия противовоздушной обороны. Для обнаружения нацистских самолетов на подлете к городу использовались разные средства. Зимой 1941-1942 года в город на Неве поступили особые акустические аппараты — звукоулавливатели. Принцип их действия основывался на приеме и усилении звука с помощью системы гигантских раструбов.

После испытаний в реальных боевых условиях выяснилось, что главным звеном такой системы всё-таки оставался человек - оператор звукоулавливателя. При этом он должен был обладать исключительным слухом, чтобы отличать «свои» звуки от «чужих». Чем раньше оператор улавливал звуки приближающихся фашистских бомбардировщиков, тем больше было времени у ПВО на отражение воздушного налета.

Красноармейцы, обслуживающие звукоулавливатели, назывались «слухачами». Это была одна из самых редких военно-учетных специальностей в Красной армии: на всю страну таких специалистов насчитывалось всего две-три сотни. Правда, обычным бойцам не всегда удавалось вовремя услышать приближающегося противника, и тогда вспомнили о способностях незрячих людей...

Идея привлечь к работе на акустических аппаратах незрячих людей возникла в штабе городской ПВО и поначалу казалась невероятной. Обсуждения такой возможности шли на самом высоком уровне больше месяца. Любопытно, что решающую роль в этом вопросе сыграла знаменитая повесть Владимира Короленко «Слепой музыкант». Напомним, незрячий герой этой книги обладал не только сверх развитым слухом, но и очень сильным характером.

В итоге было решено объявить набор незрячих добровольцев для службы «слухачами». Это событие поистине стало уникальным — впервые в истории отечественной армии в действующие войска были призваны незрячие люди.

«Слушай небо!»

К началу 1942 года в блокадном Ленинграде оставалось около трехсот инвалидов по зрению — учеников спецшкол и работников предприятий. Они трудились наравне со всеми осажденными — плели маскировочные сети, шили одежду и обувь для раненых. Незрячие музыканты и певцы выступали в воинских частях и госпиталях.

Заявления на службу подали практически все триста незрячих ленинградцев. Но лишь двенадцать из них — самых чувствительных и выносливых - были отобраны для столь ответственной службы. В мирной жизни большинство этих людей были музыкантами. Например, Иван Скробат до войны был руководителем одного из знаменитых ленинградских оркестров. Гавриил Серебренников служил настройщиком пианино на фабрике «Красный Октябрь». Алексей Бойко виртуозно играл на баяне.

Будущих слухачей отправили на специальное обучение, ведь важно было не только услышать звук, но и правильно распознать его, определив, где находятся самолеты противника.

Из воспоминаний участников событий известно, что 14 января 1942 года группа незрячих добровольцев была доставлена на грузовой машине от Дома просвещения на Стрельнинской улице в штаб 2-го корпуса ПВО, откуда мобилизованные были направлены в конкретные полки.

Каждый из слепых слухачей работал вместе со зрячими красноармейцами у звукоулавливателя ЗТ — громоздкой акустической конструкции, которую наши солдаты прозвали «Слушай небо». Расчёты ЗТ поворачивали раструбы установки в разные стороны, и «слухачи» следили за звуками неба в поиске возможной опасности.

Это была крайне тяжелая работа. Часто дежурства велись в условиях артобстрела, и приближение врага нужно было определять сквозь шум канонады. Несмотря на трудности, незрячие бойцы демонстрировали прекрасные результаты. Опыт показал, что им не было равных по точности и скорости обнаружения вражеской авиации. «Слухачи» узнавали о приближении фашистских самолетов задолго до того, как они входили в ленинградское небо. Уже через несколько месяцев они не только обнаруживали вражескую авиацию, но и определяли расстояние, высоту полета и тип самолета за несколько десятков километров.

В городе ничего еще было не слышно, а «слухачи» уже докладывали о приближении фашистских самолетов. После этого в небо в поисках целей устремлялся свет многочисленных прожекторов, а зенитные орудия приводились в боевую готовность. Самолеты тогда летали довольно медленно, и времени для подготовки к отражению налета у зенитчиков хватало.

Ярко освещенный и «ослепленный» прожекторами самолет становился легкой мишенью не только для зенитных орудий, но и для истребителей, которые атаковали из темноты. Наткнувшись на плотный заградительный огонь, немцы часто теряли самолеты или возвращались обратно, так и не сбросив свой смертоносный груз на Ленинград.

Памятник блокадным «слухачам»

Благодаря работе незрячих «слухачей», в Ленинграде были спасены тысячи человеческих жизней, сохранены сотни стратегически важных объектов и исторических памятников. За спасение жизней этих бойцов впоследствии назовут «двенадцатью апостолами блокадного неба».

Именно памяти этих мужественных людей был посвящен открывшийся в Санкт-Петербурге мемориал «Слепой слухач - защитник неба блокадного Ленинграда». Памятник установлен в Сквере слепых слухачей, расположенном в Петроградском районе, между Ораниенбаумской и Стрельнинской улицами.

Место для мемориала выбрано не случайно — этот сквер примыкает к зданию Санкт-Петербургской государственной специальной центральной библиотеки для слепых и слабовидящих. У этого дома — тоже своя история. С 1927 года в нем функционировал Дом просвещения для слепых ленинградцев, в котором незрячие посетители могли познакомиться с литературой, напечатанной шрифтом Брайля. Во времена блокады в этом здании поселили ленинградцев с проблемами зрения, чтобы помочь им выжить. Здесь же проходил отбор «слухачей» для войск противовоздушной обороны.

Инициатором установки и заказчиком работ по проектированию, изготовлению и установке памятника стала Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых. Авторы работы - скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов и архитектор Леонид Копыловский.

Торжественное открытие памятника слепым «слухачам» состоялось 3 сентября 2024 года. Участие в церемонии приняли и представители Гатчинской местной организации Всероссийского общества слепых.

Памятник представляет скульптурную композицию высотой около метра, выполненную из бронзы и установленную на постаменте. По замыслу авторов, в композиции отражен собирательный образ слепого «слухача», находящегося на посту и внимательно слушающего звуки вокруг. Общая высота памятника рассчитана таким образом, чтобы его могли тактильно осматривать незрячие люди. На гранитном постаменте разместились бронзовые надписи: «Слепым слухачам» и «Незрячим защитникам блокадного Ленинграда».

К сожалению, до наших дней не дошло полноценной информации о незрячих «слухачах» — её приходится собирать буквально по крупицам. Кто-то из них погиб прямо на боевом посту, кто-то умер от дистрофии во время блокады. Многие из слепых бойцов прошли через всю войну, получив контузии и ранения. После войны все выжившие «слухачи» продолжили работать на благо страны уже в мирной профессии.

Все двенадцать «апостолов» блокадного неба были награждены орденами и медалями. Назовём их имена:

- Петр Николаевич Борисов,

- Павел Петрович Петров,

- Эдуард Филиппович Кем,

- Федор Петрович Борейко,

- Аверкий Артемьевич Никонов (погиб на боевом посту),

- Иван Филиппович Скробат,

- Василий Иванович Цыпленков (был демобилизован летом 1942 года и, оставаясь в Ленинграде, умер от дистрофии),

- Константин Андрианович Михайлов,

- Гавриил Федорович Серебренников,

- Игорь Антонович Заикин,

- Яков Львович Зобин,

- Алексей Федорович Бойко.

Вечная память незрячим защитникам блокадного Ленинграда!

Подготовила Юлия Лысанюк