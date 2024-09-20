Стопроцентной безопасности не существует

– Иван, насколько часто в наше время жертвами информационного пространства становятся дети?

– Агрессивная информационная среда калечит психику ребёнка, мешает её становлению. Это подтверждает статистика роста психологических отклонений и росту инфантилизации общества. Среднестатистический ребёнок от 5 до 7 часов находится в киберпространстве. Может ли это оказывать влияние? Конечно, может! Влияет ли на психологию? Да, причём негативно. Не зря в некоторых странах вообще запрещают пользоваться гаджетами детям до 16 лет. Телефон – очень крутой прибор, но с ним нужно научиться работать.

– Каковы основные угрозы и риски для детей в информационной среде?

– Основные риски – это получение информации, которая способствует психологической и физиологической деградации человека. Сейчас весь мир столкнулся с таким массовым явлением, как цифровое слабоумие. Когда кора головного мозга ребёнка наиболее активна, он должен взаимодействовать с окружающим миром. Если этот контакт полностью заменяет смартфон, то интеллект не получает должного развития. В итоге мозг ребёнка в 12-15 лет по своей физиологии может быть идентичен мозгу старика, страдающего от деменции!

Ещё одна опасность – это всё, что касается проведения военных информационно-психологических операций. Если в 20-м веке войны проходили на суше, в воде и в воздухе, то в 21-м военные доктрины обратили своё внимание на киберпространство. Существуют войска, которые профессионально ведут работу по дезинформации и распространению фейков. И, конечно, мошенники, жертвами которых регулярно становятся дети.

– Какие меры безопасности должны принимать родители?

– Родители должны заниматься в первую очередь своим воспитанием. Если они читают и делают это с удовольствием, то и ребёнок будет читать. Если родители вечером пьют пиво и смотрят всякий примитив по телевизору, то заставлять ребёнка читать бессмысленно. Поэтому первое правило воспитания – это регулирование своего поведения.

– С какого возраста рекомендуете заводить детям аккаунт в социальных сетях?

– Чем позже, тем лучше. Всё зависит от того, насколько ребёнок зрелый психологически. Если вы вместе с ним смотрели мультфильмы, анализировали увиденное, учили ребёнка критическому мышлению, то он наверняка научился пропускать весь контент через определённый фильтр. Даже если ему попадётся какой-то спорный материал – он придёт и обсудит его с вами.

– Вернёмся к теме профессиональных мошенников. Как им удаётся обманывать не только детей, но и взрослых?

– Обычно работают два психологических принципа – страх и «бесплатный сыр». В первом случае мошенники могут напугать словами: «Здравствуйте, мы из ФСБ! Вы нарушили закон…». Или так называемая «халява»: «Вы выиграли 50 миллиардов, вам нужно сейчас 5 миллионов нам заслать, и потом получите выигрыш!». Это примитивно, но срабатывает. Стрессовая ситуация – даже позитивная – гасит критическое восприятие.

- Какие признаки могут указывать на то, что ребёнок подвергается негативному воздействию?

- Первый момент – это изменение модели поведения. Мы зачастую можем даже это формально не понять, но просто сердцем чувствуем – что-то не так с ним: взгляд потух, отводит глаза, устраняется от общения. Если человека обрабатывают, то часто ему предлагаются или навязываются модели поведения. А ещё манипуляторы могут ограничивать его во сне, требуя выйти на связь, выполнить какие-то «срочные задания» и отчитаться об их выполнении. Когда человек недостаточно спит, его мышление снижается, тогда на него можно сильнее воздействовать. И тут очень важно нарабатывать «алгоритм сторожа». Он должен быть включён как у самих детей, так и их у окружения – родителей, педагогов.

- Как сам ребёнок может противостоять манипуляциям незнакомца из интернета?

- Должна просто сработать установка, что нельзя общаться с чужими дядями в интернете и так далее. Нужно сразу рассказать о таких попытках общения родителю. Возможно, ребёнка стоит потренировать: попросить кого-то или самому с чужого аккаунта написать. Посмотреть, как он реагирует, а потом объяснить и закрепить важную для него информацию.

- Как действовать, если узнал, что ребёнок попал под влияние кого-то из интернета?

- Тут нужно уже подключать психологов и сотрудников правоохранительных органов. Лично пытаться разобраться, выстроить доверительные отношения, объяснить ребёнку, что это действительно нужно в первую очередь для него и чтобы никто другой не попал в похожую ситуацию. Аккуратно провести анализ, насколько психологически стабилен ребёнок, может только специалист. Правоохранительные органы, в свою очередь, посмотрят и оценят, есть ли какое-то правонарушение, найдут возможность выявить злоумышленника.

Беседовала с экспертом Анастасия Круглова.

Фото предоставлено Иваном Миловановым