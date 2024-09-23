В Лосево завершился Слет общественных организаций и политических партий

Участники слета активно включились в разнообразные мероприятия и активности, так во 2-й день слета прошла водная эстафета, турнир по шашкам и состязание по карельским городкам. Команды представили на суд жюри свои стенгазеты, после чего начался конкурс «Общественная инициатива». Каждая из 18 команд предложила полезную инициативу, которая могла бы быть реализована в Ленинградской области.

Вторая половина дня была посвящена работе двух интересных секций. На одной из них зампред комитета экономического развития Юлия Косарева рассказала об особенностях современной внешней торговли и мерах поддержки экспортеров.

Вторая секция была посвящена Году семьи в России и Году команды заботы в Ленобласти. Завершился 2-й день слёта яркими творческими выступлениями на тему семейных ценностей. Участники продемонстрировали, что во времена глобальных перемен именно семья была и остается оплотом стабильности и уверенности в завтрашнем дне, передаваемые из поколения в поколение нравственные ценности – залог достойного будущего нашего Отечества, а это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».

По итогам двух дней спортивных, творческих и интеллектуальных состязаний жюри определило победителей.

«На церемонии награждения мы с коллегами - депутатами Законодательного собрания Ленинградской области - вручили командам дипломы и подарки, а также поздравили отличившихся в традиционных номинациях», — комментирует депутат Законодательного собрания Ленинградской области от фракции «Единая Россия» Сергей Коняев.

Завершая трехдневный Слет Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Станислав Еремеев также поблагодарил всех участников и отметил, что вместе мы можем многое.

«Все цели и задачи, которые каждый из нас обозначил в эти дни Слета реализованы! Но всегда остается место для подвига!», — подытожил он.

1 место заняла команда Консультативного совета предпринимателей при Заксобрании Ленобласти.

2 место - у команды совета ветеранов Ленинградской области.

3 место поделили между собой "Союз женщин России" и региональное отделение партии «Единая Россия».