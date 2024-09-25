Помощь молодым специалистам

Инициатором законопроекта «О внесении изменений в статьи 6 и 7 областного закона «Об отдельных вопросах реализации молодежной политики в Ленинградской области» выступила заместитель председателя областного парламента Татьяна Тюрина. Он расширяет понятие «молодой специалист», что необходимо в связи с приведением областного законодательства в соответствие федеральному.

В федеральное законодательство были внесены важные изменения, которые касаются тех молодых специалистов, которые имеют трудовой опыт.

Как объяснила инициатор законопроекта Татьяна Тюрина, прежде, если молодой человек, получая образование, работал, то он не считался молодым специалистом. Получив же образование, он также терял возможность приобрести статус молодого специалиста, так как устраивался на работу уже не впервые. Это лишало такого работника мер социальной поддержки, полагающихся этой категории граждан, а теперь эта несправедливость устранена.

Кроме того, введено понятие «молодой работник» для учета интересов молодых граждан, работающих не по специальности. Также есть дополнение, которое дает возможность молодым людям участвовать в проектах, связанных с вовлечением молодежи в трудовую деятельность.

На сегодняшнем заседании депутаты приняли законопроект во втором и третьем чтениях.

Анна Куртова, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области