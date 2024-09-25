«Звезда спасения» Марии Замятиной
Воспитанница Районного центра детского творчества Мария Замятина заняла второе место в конкурсе изобразительного творчества первого этапа VIII Всероссийского героико-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения».
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Диплом и памятный подарок Марии Замятиной вручил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Антон Егоров. Он отметил, что такие конкурсы призваны развивать творческие способности детей и подростков, а также привлечь внимание к важности работы МЧС России.
После награждения сотрудники государственного пожарного надзора напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности и вручили памятки, а также показали видеофильм, в котором продемонстрировали правильные способы действия в экстренной ситуации.
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