«Звезда спасения» Марии Замятиной

Диплом и памятный подарок Марии Замятиной вручил заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района Антон Егоров. Он отметил, что такие конкурсы призваны развивать творческие способности детей и подростков, а также привлечь внимание к важности работы МЧС России.

После награждения сотрудники государственного пожарного надзора напомнили ребятам о правилах пожарной безопасности и вручили памятки, а также показали видеофильм, в котором продемонстрировали правильные способы действия в экстренной ситуации.