Две бронзовые медали из Беларуси

Уважаемые читатели! В этот раз в рубрике «Память — наша совесть» мы хотим поведать о минно-тральных силах Балтийского Флота, задача которых заключалась в обнаружении и уничтожении морских мин и проводке судов через минные заграждения во время Великой Отечественной войны, и о памятнике погибшим в 1944-м морякам-балтийцам, установленном в этом году в деревне Гакково Кингисеппского района.