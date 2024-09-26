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Две бронзовые медали из Беларуси

В Минской области Республики Беларусь 21-22 сентября прошел 19-й Открытый турнир СДЮШОР «БЕЛАЗ» по дзюдо среди юношей 2010-2011 г.р. и 2012-2013 г.р., девушек 2011-2012 г.р., посвящённый Дню машиностроителя. Его участниками стали и гатчинские спортсмены.

Рубрики:  Спорт

Воспитанники отделения дзюдо Гатчинской спортивной школы № 3 Джасур Насридинов и Илья Михайлов завоевали бронзовые медали. 

Поздравляем с отличным результатом спортсменов и их тренера Алексея Михайлова.