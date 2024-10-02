«Единая Россия» разработает поправки ко второму чтению бюджета

«Первое чтение законопроекта о бюджете запланировано на 24 октября. Ему предшествует работа с документом в комитетах, по итогам которой депутаты фракции будут понимать, какие положения требуют корректировки. Их мы обсудим с Правительством на заседании программной комиссии партии под председательством Дмитрия Медведева», — отметил Владимир Якушев.

Он отметил, что бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств государства, обеспечение технологического суверенитета страны, расходов на безопасность и поддержку участников СВО и их семей.

«Партия последовательна в своих действиях и планомерно добивается целей. В русле бюджетного процесса, согласно приоритетам, которые были обозначены на заседании Программной комиссии в августе, будет проведена вся необходимая работа для обеспечения реализации поручений Президента в Послании, национальных проектов и целей развития, положений Народной программы. «Единая Россия», являясь политической силой конституционного большинства наших сограждан, безусловно, ориентируется на запрос общества и государственные интересы. Именно они отражены в Народной программе. И в ходе предстоящих консультаций по поправкам ее положения, это не вызывает сомнений, будут максимально учтены в ключевом финансовом документе страны на новый период», — прокомментировал Замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов.

Сергей Перминов также отметил, что бюджетный процесс, и диалог законодательной и исполнительной власти по нему идут в духе максимальной открытости и публичной дискуссии. Это обусловлено самой социальной направленностью бюджета. Он призван работать в интересах общественного благополучия, обеспечивать гарантии помощи нуждающимся, сбалансированно поддерживать задачи развития, качество инфраструктурных решений. И все это, безусловно, с сохранением приоритетов в сфере безопасности.

Обеспечены положения народной программы «Единой России» по строительству детсадов и школ, их капитальному ремонту, обеспечению младшеклассников горячим питанием. Дополнительное финансирование получит программа капремонта образовательных учреждений, которую партия реализует с Минпросвещения. На эти цели добавляется по 15 миллиардов рублей ежегодно.

В проекте бюджета предусмотрены средства на ремонт и оснащение техникумов, строительство кампусов, подготовку инженерных кадров и вовлечение молодёжи в науку – в соответствии с поручениями Президента.

Растут и расходы на здравоохранение. По инициативе «Единой России» обеспечены средства на профилактику сердечно сосудистых заболеваний. Продолжится программа модернизации первичного звена здравоохранения, на базе которого ежегодно проходит порядка миллиарда посещений. Увеличивается финансирование фонда «Круг добра» для поддержки детей с орфанными заболеваниями.

Начнётся программа модернизации коммунальной инфраструктуры, предложения к которой «Единая Россия» представила в Минстрой. Продолжится реализация программ формирования современной городской среды, комплексного развития сельских территорий.

Поддержку получат регионы. Инвестиции будут направлены на инфраструктурные проекты по строительству транспортных узлов, дорог, аэропортов, а также на обновление общественного транспорта.

«В числе приоритетов реализация национальных проектов. «Единая Россия» представила по каждому из них свои предложения», — заключил Владимир Якушев.

6,1 триллиона рублей будут направлены на обеспечение технологического суверенитета. Деньги пойдут на развитие авиа- и станкостроения, беспилотные авиационные системы, поддержку радио- и микроэлектроники, производство высокотехнологичных станков, проведение НИОКР, другие направления.