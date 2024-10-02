Всё от человека зависит

- Дмитрий, почему ты решил стать трактористом?

- Пошел по стопам своего отца - Павла Сохарева. Его наставником был Николай Николаевич Вихров. А еще потому, что, как мне кажется, я хорошо чувствую технику. Папа учился в Елизаветинском училище в 1997-2000 годах. После учебы отслужил в армии и пришел работать в сельхозпредприятие. К сожалению, сейчас оно числится только на бумаге. Но благодаря своей профессии папа всегда востребован. Сейчас работает трактористом в Войсковицах. Его все устраивает. Я и решил получить эту профессию.

Учеба мне нравится. Практика - еще больше. Я же с детства приучен к технике. Готов копаться с тракторами сколько угодно.

- Как ты думаешь, преемственность поколений – это правильно?

- Конечно, это хорошо, когда папа тебе помогает своими профессиональными знаниями. Если я, разбирая что-то в технике, попадаю в тупик, папа всегда подскажет что делать. Выполняю, что он говорит, и все получается.

- Есть ли перспективы развития у нашего сельского хозяйства?

- Да, конечно. Но если бы сейчас не было трактористов, у нас не было бы ни хлеба, ничего. А так все нормально. Нужны и другие специалисты на селе. Это выгодная работа, стабильная и востребованная.

- Что бы ты сказал ребятам, которые решают: пойти учиться на тракториста или нет?

- Скажу о себе. Дело ведь не только в любви к технике. Только представьте: отучишься, пойдешь работать, и тебя отправят в поле. Ты там один, кругом красота. Ранним утром или вечером – виды изумительные. Заход солнца можно увидеть, зверей, птиц разных… Я когда с отцом ездил на поле, там аистов была тьма. Не сосчитать!

И когда работаешь. Вроде, сначала не получается, а потом, когда получилось – так хорошо, такая радость на душе.

- Сложно стать трактористом?

- Как сказать. Если ты хочешь научиться – научишься, хочешь сделать – сделаешь. А когда не хочешь – у тебя ничего не получится.

А работа – нормальная! Все от человека зависит.

- Спасибо, Дмитрий. Будь счастлив в профессии!