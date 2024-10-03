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В Гатчине наблюдаются проблемы с Интернетом

Абоненты гатчинского интернет-провайдера «Астра-Ореол» сегодня столкнулись с проблемами – соединение с интернетом то пропадает, то серьезно тормозит.

Рубрики:  Общество

Как сообщили в компании «Астра-Ореол», «сейчас идет DDoS атака на сервера Астра-Ореол. Наши администраторы на месте и отбиваются от неё прямо сейчас. Из-за обилия обращений могут наблюдаться задержки в ответах на ваши сообщения и звонки. Спасибо».