В Гатчине наблюдаются проблемы с Интернетом

Как сообщили в компании «Астра-Ореол», «сейчас идет DDoS атака на сервера Астра-Ореол. Наши администраторы на месте и отбиваются от неё прямо сейчас. Из-за обилия обращений могут наблюдаться задержки в ответах на ваши сообщения и звонки. Спасибо».