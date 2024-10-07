Детсадовские туристы

Так как интересное мероприятие проходило в рамках реализации проекта «Я знаю пять городов Ленинградской области», одним из блоков которого является организация туристических походов для ознакомления с достопримечательностями родного города, конечной точкой похода был Приоратский парк.

Дети и педагоги подготовились к походу заранее. Сначала малыши с интересом изучали виды туризма на картинках, а потом обсуждали, каким бы хотели заниматься. Все вместе сформулировали правила поведения туристов на природе: не причинить вред себе, окружающим и природе.

Перед походом состоялось построение, где ребятам представили маршрут и карту местности. Весело и задорно они отправились в путешествие. Как настоящие туристы дошкольники были одеты в спортивную одежду. И у каждого - свой рюкзачок.

По ходу движения ребята отвечали на вопросы: как называются улицы в Гатчине, какие объекты и достопримечательности они знают.

В парке ребятам рассказали о Приоратском дворце, сравнили его с Гатчинским дворцом и современными постройками.

Следуя по маршруту, туристы побывали у скульптурной композиции «Связь поколений. Ленинградский учитель». Детям рассказали о легендарном педагоге Константине Дмитриевиче Ушинском.

Конечно же, сфотографировались у скульптуры лося и поиграли в «Следопытов». Необходимо было найти в парке фигуры персонажей из сказок А.С. Пушкина. И какой же поход без привала и песен у «костра» (его заменили уличным фонарем).

Туристско-краеведческий поход прошел увлекательно. Дети получили заряд бодрости, новые знания и навыки настоящих туристов.​