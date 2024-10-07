Урок по ГО для гатчинских кадетов МЧС

Важность знаний о гражданской обороне и действиях в экстренных ситуациях трудно переоценить. Именно поэтому сотрудники ОНДиПР Гатчинского района, уже традиционно, провели в кадетском классе МЧС России занятие, посвящённое основам гражданской обороны.

Урок прошёл в интерактивной форме, что позволило кадетам активно участвовать в обсуждении и задавать вопросы. Инспектор начал с освещения основных понятий гражданской обороны, её целей и задач в условиях современных угроз. Ребята узнали, как важна готовность к защите населения и территории, а также о действиях органов государственной власти в чрезвычайных ситуациях.

Одной из ключевых тем занятия стало изучение основных сигналов оповещения о чрезвычайных ситуациях. Кадеты внимательно слушали, как правильно распознавать и реагировать на сигналы тревоги, а также как действовать в различных сценариях, таких как природные катастрофы, техногенные аварии и другие угрозы.

Ребятам наглядно продемонстрировали, как пользоваться эвакуационными схемами и правильно оценивать обстановку. Завершился урок обсуждением ситуаций, с которыми они могут столкнуться в реальной жизни, и путей их преодоления. Кадеты делились своим мнением, задавали вопросы, что способствовало активному обмену знаниями и идеями.

Мероприятие вызвало настоящий интерес у ребят, пробудив в них желание учиться дальше и готовиться к будущей службе.

ОНДиПР Гатчинского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области