Лесков побоялся, а мы отведали!

По стопам классика

В Туле – пряник, в Выборге – крендель, а в Шлиссельбурге – «шлюшинский рыбник». Каждый город с богатой историей словно в награду получает фирменное блюдо, или, как говорят ресторанные критики – специалитет. Шлиссельбургу повезло: своеобразный пирог с рыбой, который продавали на пристани в XIX веке, воспел сам Николай Лесков. Правда, съесть диковинное блюдо писатель убоялся. Зато оставил яркое описание «шлюшинского рыбника» в очерке «Монашеские острова на Ладожском озере»:

«Я в жизнь мою не только не едал, но даже и не видал ничего подобного: представьте себе, что вам подают целого, довольно большого свежего сига, у которого голова и хвост наружи, а сам он весь облеплен гадостнейшим тестом и запечён в нём… говорят, что иногда сигов запекают нарочно живыми – будто от этого рыбник получает «особенный вкус», что весьма вероподобно».

Может показаться, что рецепт пирога варварски прост. Однако даже у его формы есть свой резон: потяни за уголок и вместе с тестом снимешь всё лишнее – рыбью кожу, а то и чешую. Перед едоком останется нежнейшее белое мясо.

В XX веке о фирменном пироге в Шлиссельбурге подзабыли. И только в наши дни утвердилась идея: чтобы постичь гений места, мало просто обойти достопримечательности – надо услышать звуки, уловить аромат, попробовать на вкус. Такой новый формат экскурсии подготовил Музей истории города Шлиссельбурга – «Гастрономический вояж».

По словам Анны Потаповой, замдиректора «Музейного агентства Ленинградской области», адаптировать рецепт XIX века удалось не сразу. Повара долго экспериментировали с тестом, а вместо редкого сига решили запекать ряпушку. Так «шлюшинский рыбник» сделался блюдом благородным – теперь им не торгуют на пристани, а подают в доме купца Поташова. Также на столе с белоснежной скатертью выставлены солёные сливы и чай особого купажа.

Путешествие по Шлиссельбургу XIX века начинается у стен Благовещенского собора. Сопровождает туристов на этом маршруте актёр Александринского театра Пётр Семак, озвучивший аудиоспектакль на основе путевых очерков и дневников. Под его рассказы путешественники пройдут по берегу Петровского канала, где в прошлом стояли барки, гружённые зерном, а с лотков продавали калитки из гороха, кислое молоко, репной квас и волнушки с конопляным маслом. Неподалёку, в Гостином Дворе, торговали и экзотическими товарами: всё тот же Лесков купил здесь апельсины и немецкую минералку – сельтерскую воду.

Самая яркая сцена аудиоспектакля – проход по бечевнику. Так называли тропинку вдоль канала, протоптанную для бурлаков. В бечеву впрягали людей, тянувших суда по воде. Суда трещали, слышались голоса рулевого, звучали всевозможные наречия: лямку в артели тянули и финны, и татары, и новгородцы. «Пространство канала в несколько саженей, – философствует рассказчик, – а вся Россия тут!»

Зрелище это так поразило художника Илью Репина, что после путешествия по Неве у него возник замысел написать картину о бурлаках. Кстати, понять уровень жизни этих людей помогают опять же гастрономические сведения. Известно, что во время этапа в Сибирь каторжанин Фёдор Достоевский пил чай в шлиссельбургском трактире. А вот его современники, «вольные» бурлаки, позволить себе зайти в трактир не могли – ели лишь репу да сушёную рыбу. Бог весть, как выживали бедолаги с таким рационом!

Русская дорога

Свои гастрономические сюрпризы для посетителей подготовили и в «Доме станционного смотрителя» в деревне Выра. Впрочем, здесь угощение – «дорожный» чай из самовара и пряники – лишь приятное дополнение к основной постановке, которая погружает зрителей в атмосферу XIX века.

Спектакль «На почтовой станции» посвящён тем, кто застрял на полпути в путешествии. До появления железных дорог почтовые лошади были самым быстрым транспортом: путник мог менять лошадей на станциях, что позволяло преодолевать большие расстояния. Однако уплата пошлин, погрузка багажа и прочие хлопоты порой затягивались – и превращали каждую поездку в небольшое приключение.

Автор пьесы Арина Полякова знакомит зрителей с героями, которые по-разному относятся к идее путешествия: кто-то не решается выбраться из привычного мирка, а кто-то уже забыл, когда бросил дом и ушёл странствовать. В спектакле звучат строки классиков и лирические песни, исполняемые «а капелла» – без музыкального сопровождения. Дух постановки молодой и весёлый, как и сами актёры. Все роли исполняют трое – Кристина Токарева (Ксения Плюснина), Павел Платонов, Игорь Астапенко.

Хотя в зале царит атмосфера доброго юмора, создатели спектакля предлагают сделать серьёзное допущение: а что будет, если самое бесправное и закабалённое существо – почтовая лошадь – вдруг станет «осознанной»? Сказочный сюжет о том, что каждый вправе осмелиться на мечту, с большой вероятностью найдёт отклик в сердцах зрителей.

Попасть на спектакль в музее «Дом станционного смотрителя» можно по предварительной записи в официальном сообществе музея «ВКонтакте». Ближайший показ спектакля состоится 12 октября.

Александра Сидорова

Фото: Музейное агентство Ленинградской области